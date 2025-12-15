Beca de Transporte Gertrudis Bocanegra: Así puedes realizar el registro

Este 10 de diciembre la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez emitió un comunicado en el que se establecen las fechas y requisitos para el registro de la Beca de Transporte Gertrudis Bocanegra.

La Beca de Transporte Gertrudis Bocanegra está dirigida a estudiantes que estén cursando sus estudios en alguna escuela de educación superior y tengan un máximo de 29 años de edad.

Las escuelas de educación superior a las que estén inscritos los postulantes deberán ser susceptibles de atención, ya que esta beca está dirigida para aquellos que requieran un apoyo para pagar el transporte hacia la institución académica.

El apoyo económico de la beca consta de mil 900 pesos que serán depositados bimestralmente durante los 10 meses que comprenden el ciclo escolar, y podrá ser otorgada por un máximo de 45 meses.

Este apoyo está dirigido únicamente para estudiantes de Michoacán, y se otoga con la finalidad de que las y los estudiantes no deban interrumpir sus estudios superiores por no contar con los recursos necesarios para trasladarse de su casa a su escuela.

¿Cómo registrarse a la Beca de Transporte Gertrudis Bocanegra?

La inscripción para la la Beca de Transporte Gertrudis Bocanegra estará disponible del 15 al 21 de diciembre, y este proceso consta de tres etapas, la primera son las asambleas informativas en las que brindarán información sobre cómo solicitar la beca.

La segunda etapa es la de la solicitud en línea, pero antes de hacer el registro las y los estudiantes deben entrar al Buscador de escuela JEF para ingresar la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de su escuela y ver si están catalogadas como Susceptible.

Para realizar el registro deben condar con una cuenta Llave MX, pues con esta deberán realizar el registro en la página oficial de gertrudis bocanegra del gobierno, en la que iniciarán sesión con su Llave MX.

Una vez que iniciaron sesión, deberán ingresar la CCT de su escuela, luego dar clic en buscar CCT y posteriormente ingresar el turno, periodo y grado, para después ingresar la información sobre su lugar de residencia y cargar un comprobante de domicilio y una identificación oficial.

La tercer etapa será la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar, que serán otorgadas gradualmente a partir de enero a las personas que hayan resultado beneficiarias.

Las y los beneficiarios podrán obtener información sobre dónde y cuando serán entregadas las tarjetas por medio de su escuela y los canales de WhatsApp de la entidad.

Para poder recibir su tarjeta, las y los postulantes deben presentar sus documentos en copia, a excepción de la identificación oficial, que deberá presentarse en original y copia.

Las y los estudiantes de educación superior que realizaron su registro para el apoyo económico de la Beca de Transporte Gertrudis Bocanegra deben presentar los siguientes documentos para la entrega de sus tarjetas: