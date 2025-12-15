¿Cuando es el Carnaval de Veracruz 2026 y cómo se festeja?

Durante el Carnaval de Veracruz se puede disfrutar de los colores, bailes, música y alegría que representan esta fiesta, y al igual que en años anteriores, este 2026 también estará lleno de carros alegóricos y diversas actividades.

El primer desfile del Carnaval de Veracruz se realizó en 1925, y durante este se contó con la presencia de carrozas, y a partir de los años 40 este fue conocido como el carnaval más alegre del mundo.

Sin embargo, en 1866 se realizó una Fiesta de Máscaras, en la que los asistentes utilizaban disfraces para caminar por las calles y dirigirse a los salones, y esta fiesta fue evolucionando con el tiempo para convertirse en el festejo que se puede presenciar hoy en día.

La convocatoria para inscribir los carros alegóricos que se presentarán durante el Carnaval de Veracruz 2026 está cerrada en este momento.

Las inscripciones de los carros alegóritos estuvo disponible hasta este 15 de diciembre a las 14:00 horas, y estos deben estar listos por lo menos un mes antes de que se realice el primer desfile del carnaval.

Registro de carros alegóricos para el Carnaval de Veracruz 2026 ı Foto: Captura de pantalla

¿Cuándo es el Carnaval de Veracruz en 2026?

El Carnaval de Veracruz celebrará la edición número 102 el 2026, y en este se contará con diversas actividades llenas de alegría y cultura que se podrán disfrutar del 10 al 18 de febrero.

De acuerdo con su página oficial el Carnaval de Veracruz del 2026 será una “edición inolvidable junto al mar: desfiles, música, tradición y alegría jarocha.”

Hasta el momento no se han dado a conocer las presentaciones musicales que se darán durante la fiesta del Carnaval de Veracruz 2026, y tampoco se han dado a conocer más detalles sobre la agenda oficial de los eventos.

Se recomienda a las personas que asistan al Carnaval de Veracruz 2026 utilizar ropa ligera, bloqueador y llevar agua, así como seguir siempre las indicaciones de seguridad.

Carnaval de Veracruz 2026 ı Foto: Captura de pantalla

¿Cómo se festeja el Carnaval de Veracruz?

El Carnaval de Veracruz es uno de los más conocidos en el país, pues durante estos días se realizan distintas actividades llenas de arte, colores y música que atrae la atención de los turistas.

Durante este carnaval, conocido como el carnaval más alegre del mundo, se cuenta con un concurso de trajes y máscaras que reflejan tradiciones jarochas.

Los colores vibrantes y la alegría son parte escencial del Carnaval de Veracruz, por lo que durante este se quema una figura de papel conocida como la quema del Mal Humor, y esto se realiza con la finalidad de dejar a un lado todas las malas energías del año anteior.