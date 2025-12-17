Gobierno del Edomex entrega apoyo de 9 mil pesos a más de mil mujeres en situación de violencia

El gobierno de Delfina Gómez Álvarez destinó más de 10 millones de pesos en 2025 a las usuarias que están en proceso de atención psicológica, jurídica y acompañamiento en las Unidades de Atención a Mujeres en Situación de Violencia (UNIDAS), ubicadas en los 11 municipios con Alerta de Violencia de Género en el Estado de México.
Cada beneficiaria recibe un apoyo de 9 mil pesos en tres exhibiciones, a través de la tarjeta UNIDAS Contigo. En total, se apoyó a mil 123 mujeres mexiquenses con tres entregas: el 29 de agosto, el 29 de octubre y el 15 de diciembre.
Al realizar la última entrega, María Esther Rodríguez Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, señaló que el gobierno de Delfina Gómez Álvarez refrenda su compromiso con la protección, empoderamiento y derechos de este sector, al impulsar acciones que favorezcan la creación de entornos más seguros y contribuyan a la erradicación de la violencia de género.
Con estas acciones la gobernadora Delfina Gómez avanza en su política de prevención y atención a la violencia de género, con el objetivo de que más mujeres transformen sus vidas con dignidad, empoderamiento y libertad.
