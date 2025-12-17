Gobierno del Edomex entrega apoyo de 9 mil pesos a más de mil mujeres en situación de violencia

El gobierno de Delfina Gómez Álvarez destinó más de 10 millones de pesos en 2025 a las usuarias que están en proceso de atención psicológica, jurídica y acompañamiento en las Unidades de Atención a Mujeres en Situación de Violencia (UNIDAS), ubicadas en los 11 municipios con Alerta de Violencia de Género en el Estado de México.

Cada beneficiaria recibe un apoyo de 9 mil pesos en tres exhibiciones, a través de la tarjeta UNIDAS Contigo. En total, se apoyó a mil 123 mujeres mexiquenses con tres entregas : el 29 de agosto, el 29 de octubre y el 15 de diciembre.

La tarjeta UNIDAS Contigo. ı Foto: Cortesía

Al realizar la última entrega, María Esther Rodríguez Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, señaló que el gobierno de Delfina Gómez Álvarez refrenda su compromiso con la protección, empoderamiento y derechos de este sector, al impulsar acciones que favorezcan la creación de entornos más seguros y contribuyan a la erradicación de la violencia de género.

Con estas acciones la gobernadora Delfina Gómez avanza en su política de prevención y atención a la violencia de género, con el objetivo de que más mujeres transformen sus vidas con dignidad, empoderamiento y libertad.

cehr