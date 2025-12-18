‘Pensé que era un hombre que pensaba bien’: Gobernador de Oaxaca critica a Noroña tras declaraciones

El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz criticó al senador de la República, Gerardo Fernández Noroña

El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz lanzó una dura crítica al senador de la República, Gerardo Fernández Noroña tras dichos contra un colaborador del estado.

Durante una conferencia de prensa y luego de ser cuestionado sobre los dichos del senador, el mandatario estatal rechazó el posicionamiento de Noroña, además expresó su decepción ante los comentarios.

“Sobre la declaración de Noroña, muy equivocado. Noroña está perdido en Noroña. Perdido, Con todo respeto. Yo pensé que era un hombre que pensaba bien, pero ni sabe quién es Carlos Vichido, ni qué tiene que ver una obra con otra”, dijo el gobernador lanzando una dura crítica a Noroña.

El gobernador de #Oaxaca, Salomón Jara Cruz, le respondió al senador, también de Morena, Gerardo Fernández Noroña, quien se fue contra el legislador Carlos Vichido Hernández, titular de la Secretaria de Infraestructura y Comunicaciones del estado.



💬“Sobre la declaración de… pic.twitter.com/KdIjPxtO5q — La Razón de México (@LaRazon_mx) December 18, 2025

Sostuvo que, el senador habría sido malinformado por dos legisladoras que, de acuerdo con sus palabras, no saben la situación actual de Oaxaca.

“Lo que declaró estaba fuera de contexto. ¿Por qué? Porque una diputada y una senadora que no doy nombres, le dieron mala información porque esas dos personas pues no visitan Oaxaca, no están en Oaxaca”, declaró.

¿Qué dijo Fernández Noroña sobre Carlos Vichido?

Durante una gira en el estado el pasado 15 de diciembre, Fernández Noroña indicó que pobladores de San Francisco Coatlán denunciaban al secretario de Infraestructura y Comunicaciones del estado, Carlos Vichido Hernández por prepotencia y desatención a sus peticiones.

Aunque reconoció no saber bien el nombre del funcionario estatal señaló que la inconformidad incrementó luego de que Vilchido se intentara deslindar de incumplimientos con las comunidades, pues aseguran que argumentó un cambio de secretario en la oficina, excusándose con esto de no haber firmado un proyecto.

Ante esta situación el funcionario de Oaxaca negó las acusaciones y aseguró que se trataba de información errónea.

Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena ı Foto: Cuartoscuro

LMCT