Atacan hotel con bombas caseras

En un escalamiento de la violencia en Cuautla, Morelos, dos atacantes que se desplazaban en motocicleta arrojaron bombas de fabricación casera a un hotel, lo que provocó el incendio del inmueble y la muerte de dos personas.

Al llegar al lugar, los policías y cuerpos de emergencia localizaron una persona sin vida completamente calcinada dentro del hotel y a una mujer con quemaduras severas, quien fue trasladada a un hospital, donde murió horas después.

El ataque se registró en la zona de recepción en el hotel Madero, localizado en la colonia Francisco I. Madero, ayer.

El fuego se propagó con rapidez debido a los materiales inflamables y a daños en el sistema eléctrico del inmueble.

Elementos de la Policía Municipal de Cuautla y de Protección Civil y servicios de emergencia, acordonaron la zona para evitar riesgos adicionales y facilitar las labores de control del incendio.

Al lugar también arribaron peritos y agentes ministeriales, quienes realizaron el levantamiento de indicios en la escena, incluyendo restos de los artefactos incendiarios utilizados.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían reportado la detención de los responsables ni tampoco el móvil del atentado.

El obispo de la diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, dijo que el cobro de piso en el municipio de Cuautla se ha intensificado en los últimos meses, pues los comerciantes deben pagar extorsión a más de una organización criminal.