Ricardo Gallardo anuncia aumento salarial para policías de San Luis Potosí en 2026

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció una inversión de recursos públicos superior a 235 millones de pesos para elevar los sueldos de los policías de la Guardia Civil Estatal, custodios y personal administrativo y operativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE). Esta medida consolida a la entidad como una de las más seguras del país, gracias a la oferta de sueldos competitivos para sus elementos.

El mandatario estatal confirma mayores recursos para equipamiento y patrullas nuevas. ı Foto: Gobierno SLP

En el marco del “Día del Policía”, Ricardo Gallardo convivió con agentes de la Guardia Civil Estatal y les informó que el aumento entra en vigor en enero próximo. El ajuste, que suma entre 3 y 5 mil pesos al salario base, representa un reconocimiento a su dedicación para proteger la vida, el patrimonio y la paz de las y los potosinos.

Personal de la Secretaría de Seguridad convive con el Gobernador durante el anuncio de mejoras salariales. ı Foto: Gobierno SLP

El Gobernador del Estado entregó reconocimientos a los elementos más destacados de este 2025, así como un bono económico al mérito policiaco. Con estos estímulos, el Gobierno estatal busca que los agentes mantengan la valentía y probidad en sus actividades operativas, cuyos resultados son visibles en los 59 municipios mediante la reducción de delitos de alto impacto.

Ricardo Gallardo celebra el "Día del Policía" con agentes de la Guardia Civil Estatal. ı Foto: Gobierno SLP

Finalmente, Ricardo Gallardo comentó que la inversión anunciada también se destinará a la adquisición de más equipamiento, tecnologías y patrullas. De esta forma, continúa la dignificación de la labor de cada uno de los agentes, quienes proyectan el orgullo potosino al resguardar la seguridad, el orden y la paz social en el Estado.

am