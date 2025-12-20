Explosión por fuga de gas en tianguis navideño de Teoloyucan deja al menos 10 lesionados

Una explosión provocada por una fuga de gas LP se registró este sábado en un tianguis navideño instalado en el municipio de Teoloyucan, Estado de México, lo que dejó como saldo al menos 10 personas lesionadas, de acuerdo con reportes de autoridades y cuerpos de emergencia.

El incidente ocurrió alrededor del mediodía en el Jardín Bicentenario, donde se encontraba instalado un bazar con motivo de las celebraciones decembrinas. La explosión se originó en un puesto de comida y fue atribuida de manera preliminar a la fuga de un cilindro de gas LP utilizado para la preparación de alimentos, lo que provocó una fuerte detonación que alertó a comerciantes y visitantes que se encontraban en el lugar.

Tras el estallido, personas que se encontraban cerca resultaron con diversas lesiones, principalmente quemaduras y golpes derivados de la onda expansiva. Paramédicos brindaron atención médica inmediata en el sitio, mientras que varios de los lesionados fueron trasladados a hospitales de la región para recibir atención especializada.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil municipal, bomberos, servicios médicos de emergencia y policías, quienes acordonaron el área para prevenir riesgos adicionales y facilitar las labores de auxilio. Asimismo, se realizaron revisiones en la zona para descartar la presencia de otros cilindros de gas que pudieran representar un peligro para la población.

De acuerdo con los reportes iniciales, la causa del incidente fue una fuga de gas LP en un tanque utilizado por uno de los puestos de comida del bazar navideño. Las autoridades municipales indicaron que se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes para determinar las condiciones en las que operaba el establecimiento y verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad.

El tianguis navideño se encontraba en una zona de alta afluencia debido a la temporada decembrina, lo que generó momentos de pánico entre los asistentes tras la explosión. Las autoridades exhortaron a la población a mantener la calma y seguir las indicaciones de los cuerpos de emergencia mientras se realizan las diligencias necesarias para prevenir hechos similares.

MSL