¿Por qué está cerrado el Nevado de Toluca?

El Nevado de Toluca, permanece cerrado al público hasta nuevo aviso, informó la Coordinación de Protección Civil del Estado de México. La medida fue determinada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y continúa vigente, pese a las expectativas de reapertura durante la temporada vacacional de diciembre.

El cierre del volcán se implementó luego un accidente vehicular registrado en agosto pasado, cuando una camioneta que transportaba turistas cayó varios metros en la zona alta del Nevado de Toluca, dejando un saldo de 11 personas lesionadas, incluidos visitantes extranjeros. A raíz de este incidente, las autoridades decidieron suspender el acceso como acción preventiva.

De acuerdo con la información oficial, la restricción busca proteger la seguridad de los visitantes, evitar riesgos asociados a las condiciones climáticas y preservar el ecosistema del Área Natural Protegida.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para no intentar el ascenso, respetar los señalamientos y atender únicamente información emitida por fuentes oficiales.

Hasta el momento no existe una fecha definida para reabrir el acceso al Nevado de Toluca.

El cierre indefinido ha generado afectaciones económicas significativas en comunidades cercanas como Raíces y el Parque de los Venados. Comerciantes establecidos y vendedores ambulantes reportan una reducción de hasta 70% en la afluencia turística, justo durante la temporada decembrina, que representa el periodo de mayores ventas para la región.

El Nevado de Toluca permanece cerrado desde hace cinco meses, mientras continúan las mesas de trabajo entre la Conanp y ejidatarios, sin que hasta ahora se haya anunciado oficialmente su reapertura.

