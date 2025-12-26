Gobierno del Edomex frena entrega de 78% del dinero exigido por extorsión; cifra asciende a 6.8 mdp

Como parte de la estrategia contra la extorsión, el Gobierno del Estado de México frenó la entrega del 78% por ciento del dinero exigido por este delito del 18 al 24 de diciembre, así se informó en la Mesa de Paz que preside diariamente la Maestra Delfina Gómez Álvarez.

“Hoy, en la reunión de Mesa de Paz, que realizamos en el #C5 de Toluca, la Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que gracias a las acciones de la Policía Cibernética, se evitó la entrega de más de 6.8 millones de pesos por intentos de extorsión.

En equipo, hacemos frente a este delito para el bienestar de las y los mexiquenses. Les invito a denunciar al 089 si ustedes o alguien que conozcan son víctimas”, dijo la Gobernadora Delfina Gómez en sus redes sociales.

De acuerdo con la dependencia, el resultado se deriva de las 646 denuncias ciudadanas presentadas en ese periodo, las cuales son importantes para activar de inmediato los protocolos de atención.

Del total de reportes recibidos, 279 correspondieron a extorsión telefónica; 202, a fraude telefónico; 37, a llamadas maliciosas; 14, a extorsión electrónica; 14, a amenazas; ocho, a extorsión por derecho de piso; cinco, a extorsión directa, y 87 a otros tipos de ilícitos. Los municipios con mayor incidencia son Ecatepec, Toluca y Naucalpan.

El Gobierno de la Maestra Delfina Gómez invita a la ciudadanía a denunciar en el 089 que se encuentra disponible las 24 horas, ya que mediante la confianza de la población es posible combatir la extorsión.

A la Mesa de Paz número 241, asistieron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica, así como representantes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Defensa, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.

