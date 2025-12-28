Acapulco repunta en último fin de semana de 2025; Zona Dorada alcanza ocupación de 92%

Turistas disfrutan las playas de Acapulco durante el último fin de semana del año.

El último fin de semana de 2025, Acapulco se mantiene en la Zona Dorada, con una ocupación hotelera del 92%. El secretario de turismo del puerto, Noé Peralta, celebró estas cifras; además, destacó el buen desempeño del destino y la confianza que los visitantes muestran ante la oferta turística local.

La Zona Dorada del puerto registra niveles de ocupación cercanos al lleno total. ı Foto: Gobierno Acapulco

El funcionario señaló que, por indicaciones de la Alcaldesa Abelina López Rodríguez, todas las dependencias de gobierno trabajan de manera coordinada para velar por la seguridad y la calidad de la experiencia de los turistas. Cada área de la administración está muy atenta al turismo, con el objetivo de sostener este impulso y continuar el posicionamiento de Acapulco como un destino de primer nivel.

El secretario Noé Peralta supervisa operativos de atención al turismo nacional. ı Foto: Gobierno Acapulco

El turismo llega al destino para el disfrute de la gala de pirotecnia que coordina el gobierno del estado. Este espectáculo iluminará la bahía de Acapulco y promete un cierre memorable para el año. Se espera la llegada de más de 600,000 familias para este gran evento, que se celebra en el municipio desde hace 25 años.

Acapulco es, a nivel nacional, un destino que se mantiene como ejemplo de resiliencia y atractivo turístico; destaca no solo por sus playas y su bahía, sino por la diversidad de actividades y experiencias que ofrece a residentes y visitantes de todo el mundo.

