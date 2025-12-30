Matan en Zapopan a empresario e hija en tiroteo de casi 20 min

LA CAMIONETA Lamborghini Urus en la que viajaba la víctima recibió unos 50 disparos.

Una mañana de pánico cimbró este lunes a una zona residencial en los límites entre Guadalajara y Zapopan, en Jalisco, cuando un grupo de sicarios se enfrentó a tiros con escoltas, en una balacera que duró casi 20 minutos —en los cuales no hubo respuesta policial—, la cual dejó a un empresario, su hija menor de edad y un guardia fallecidos, además de cuatro elementos de custodia heridos.

Según la relatoría de los hechos construida a partir de informes extraoficiales locales, la balacera comenzó cerca de las 9:00 horas de ayer, cuando en la colonia Residencial Victoria, en el municipio de Zapopan, limítrofe con Guadalajara en la avenida Topacio y su cruce con la calle Bahía, una camioneta Lamborghini Urus de color naranja, en la que viajaban un empresario, su hija de 16 años y un escolta, fue interceptada por sujetos armados que presuntamente viajaban en una camioneta roja.

El Dato: FUENTES LOCALES indicaron que una línea de investigación apunta a posibles vínculos del empresario con rifas colombianas ilegales operadas en el Mercado de Abastos.

COMO COLADERA. La camioneta Lamborghini recibió más de 50 disparos y en su interior, en el asiento del piloto, quedó el cuerpo sin vida de uno de los escoltas.

Los demás elementos, quienes repelieron la agresión y que posteriormente resultaron heridos, viajaban en una camioneta tipo pickup blanca, la cual también quedó en la escena del crimen.

Tras el intercambio de disparos, en este punto quedaron varios cristales rotos, decenas de casquillos percutidos de diferentes calibres —alrededor de 200, de acuerdo con los informes locales—, un cargador y un radio de comunicaciones, además de una camioneta blanca que quedó sobre la banqueta.

TRES de los sicarios en plena balacera; llevan protección y el rostro cubierto. ı Foto: Especial y capturas de video

5 millones de pesos, el valor del Lamborghini Urus en el que iba la víctima

Según los reportes —aún no confirmados por las autoridades—, el empresario del ramo comercial intentó escapar de sus agresores, pero una cuadra y media más adelante, en el cruce de la calle Brillante, fue interceptado por los ocupantes de la camioneta roja y de una negra, quienes le cerraron el paso de frente y comenzaron a dispararle.

El escolta y el comerciante murieron en el lugar de los hechos, mientras que la hija del empresario falleció cuando recibía atención médica en la Cruz Verde.

La avenida Topacio fue cerrada a la circulación en ambos sentidos, en un tramo aproximado de un kilómetro, desde Lapislázuli hasta Cruz del Sur.

Debido a la duración de la balacera, los vecinos de la zona corrieron para resguardarse, mientras que las personas que estaban dentro de sus domicilios se tiraron al suelo, lejos de las ventanas, de acuerdo con testimonios recogidos por medios de comunicación en el lugar de los hechos.

HAY VARIOS VIDEOS. La balacera ocurrió a plena luz de día, lo que permitió que haya varios videos del momento exacto del enfrentamiento, que han circulado a través de redes sociales. Incluso, por la cercanía a la que fue grabado al menos uno de ellos, se presume que los propios sicarios fueron los autores.

En este último caso, en la grabación aparece a corta distancia, en primer plano, uno de los agresores embozado, que lleva puesta una gorra con el número 77 estampado y se esconde detrás de una camioneta roja en medio del tiroteo, mientras apunta con un fusil de asalto.

Al virar la cámara, el autor de la grabación capta a por lo menos otros tres pistoleros en medio de una calle, a un costado de una camioneta blanca, que al cabo de algunos segundos abordan. “Vámonos 85, vámonos a la...”, se escucha claramente decir a uno de los agresores, mientras los otros sujetos, vestidos de negro y con pasamontañas, se suben al vehículo para huir de la escena.

A LA DISTANCIA, otros tiradores se esconden detrás de una camioneta negra. ı Foto: Especial y capturas de video

En otro video difundido en redes sociales, se observa a cuatro sujetos con pasamontañas y con armas largas resguardados detrás de una camioneta blanca disparar en múltiples ocasiones. Sin embargo, uno de ellos aparece con el rostro descubierto —lleva barba y bigote—, sin chaleco antibalas y con gorra azul.

En otro de los videos tomado en diferente ángulo se observa a dos sujetos vestidos de negro realizando múltiples disparos detrás de una camioneta negra, mientras de fondo se escuchan disparos de armas tipo ametralladoras. Se cree que quienes aparecen en esta grabación son los escoltas del empresario del ramo comercial asesinado en la refriega.

En el video se observa cómo los sujetos vestidos de negro realizan los disparos. Incluso, al inicio de la calle un auto color blanco se tiene que dar la vuelta para evitar la zona de la balacera.

NO HAY DETENIDOS. De acuerdo con el secretario general de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, el blanco de la balacera fue una persona conocida como Alberto, a quien se refirió con el alias de El Prieto, empresario bodeguero del Mercado de Abastos que, según medios locales, se trataba de Alberto Valencia.

El Tip: EL MERCADO de Abastos de Guadalajara, donde aparentemente la víctima tenía su negocio, está localizado a unos 3 kilómetros del lugar donde sufrió la agresión mortal.

Se reportó que la víctima era una persona muy conocida en el Mercado de Abastos de la región, donde tenía una empresa dedicada a la comercialización de cereales.

Además de su actividad comercial, el hombre poseía una empresa de transporte y su figura era reconocida entre comerciantes de la región, confirmaron autoridades estatales.

En entrevista con medios locales, Salvador Zamora mencionó que hasta ese momento se tenían “dos vehículos retenidos que presuntamente participaron en la balacera”.

Añadió que, por parte de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, en coordinación con las autoridades federales, se trabajaba para darle seguimiento a los agresores.

“En este momento está volando el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública la zona. En persecución tenemos hasta el momento dos vehículos retenidos que al parecer participaron en la agresión”, dijo.

También reveló que, hasta ese momento, no había detenidos; sin embargo, ya se trabaja en la investigación para dar con los responsables.