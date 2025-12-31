Localizan en Morelia tanque de gas cloro robado

Fue localizado en Morelia un tanque de gas cloro altamente peligroso, cuya desaparición había encendido alertas de seguridad en Michoacán y en otros seis estados del país debido al riesgo que representa este material químico.

El cilindro de gas cloro, utilizado para el proceso de potabilización del agua, había sido robado el martes del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Odapas), específicamente del pozo conocido como El Retiro, ubicado en la colonia Dr. Miguel Silva González, en la capital michoacana.

Tras el reporte del robo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) activó una alerta regional, extendiendo la búsqueda a Colima, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Guerrero, debido a la alta toxicidad del gas cloro, que puede resultar mortal por inhalación o contacto directo con la piel.

Nuestra Unidad de Materiales Peligrosos realizó la recuperación segura para eliminar riesgos a la población.



📞 Ante cualquier situación similar, reporta de inmediato al 9-1-1.#MichoacánEsMejor pic.twitter.com/oU5BmTCt0j — Protección Civil Michoacán (@pcmichoacan) December 31, 2025

El cilindro, de color gris aluminio, tiene una capacidad de 68 kilogramos y se estimaba que se encontraba aproximadamente al 50% de su contenido al momento del robo, lo que incrementaba el riesgo para la población.

Luego de recibir un aviso ciudadano sobre el posible abandono del tanque, elementos de la Policía Morelia desplegaron un operativo en la zona norte de la ciudad, en las inmediaciones de la Universidad Tecnológica de Morelia y el Periférico Revolución.

Finalmente, el tanque de gas cloro fue localizado en un terreno baldío sobre la Avenida Río Grande, a pocos metros de negocios de compra de chatarra y de instalaciones de la Secretaría de Administración del Ayuntamiento de Morelia.

Como medida preventiva, la corporación policiaca cerró la circulación en la zona y notificó a Protección Civil, que se encargó del retiro y traslado del cilindro a un sitio seguro, con el objetivo de evitar cualquier riesgo para la población.

🚨 Policía de Morelia localiza cilindro con gas cloro robado



Autoridades confirmaron que fue asegurado en Morelia, tras un operativo coordinado entre instancias municipales, estatales y federales.



El cilindro representaba un riesgo para la población. pic.twitter.com/98bLXkDHqo — Azucena Uresti (@azucenau) December 31, 2025

