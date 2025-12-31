Más de 30 sicarios emboscaron a empresario y a su hija en Zapopan

UN PERITO levanta los más de 200 casquillos percutidos durante la balacera del lunes en Zapopan.

En las ejecuciones de un empresario del Mercado de Abastos de Guadalajara, de su hija y un escolta, ocurridas el lunes tras un enfrentamiento a balazos, participaron más de 30 sicarios con armas de alto calibre, que se desplazaron en al menos siete vehículos, la mayoría con placas de Michoacán, revelaron autoridades de seguridad de Jalisco.

Tras una reunión emergente del Gabinete de Seguridad del Estado de Jalisco en las instalaciones de la V Región Militar, la Fiscalía General del Estado confirmó a medios locales que se trató de una agresión directa contra el empresario del ramo comercial.

EL DATO: EL GABINETE de Seguridad de Jalisco acordó fortalecer operativos conformados por el Ejército, la Guardia Nacional y las policías estatal, metropolitana y municipales.

Refirió que el vehículo en el que se trasladaba la víctima no tenía blindaje y que el comerciante contaba con la protección de al menos siete escoltas, algunos de ellos militares en retiro, quienes intentaron repeler la agresión ocurrida el lunes pasado.

Se dio a conocer que fueron asegurados cuatro vehículos presuntamente vinculados con los agresores: dos abandonados en el lugar de los hechos y dos más localizados en calles aledañas. Tres de estos automóviles portaban placas del estado de Michoacán y uno no contaba con láminas vehiculares.

Aunque no se sabe aún el móvil del ataque mortal, las autoridades presumen que en los hechos habría participado el crimen organizado, aunque será conforme avancen las indagatorias como se determine el origen de la agresión.

El Gobierno de Jalisco anunció el reforzamiento de las acciones operativas terrestres para fortalecer las labores de investigación, contención y presencia territorial tanto en la Zona Metropolitana de Guadalajara como en el resto del estado, además de una coordinación permanente entre los tres niveles de gobierno y la promoción de la denuncia anónima.

Tras la reunión se acordó que, a partir de este martes, se realizarán reuniones diarias de seguridad, con la participación de los tres niveles de gobierno, para informar avances, evaluar resultados y definir acciones adicionales sobre este y otros hechos delictivos.

Medios locales dieron a conocer que, tras la balacera, al menos ocho casas y dos vehículos particulares resultaron afectados. Las casas presentaron impactos de bala en portones, fachadas y ventanas, en tanto que los autos que resultaron con daños fueron dos que estaban estacionados; uno de ellos amaneció con un impacto de bala en el cofre y otro tiro en el parabrisas, mientras que el otro vehículo tenía la ventanilla trasera del costado del conductor rota y una de las llantas ponchada.

Ayer, en la avenida Topacio se apreciaban las cintas amarillas de acordonamiento que dejaron las autoridades amarradas en árboles y canceles de viviendas.

Sobre el camellón central de la avenida Topacio, en la esquina con Brillante, las personas dejaron unas veladoras, igual que en la banqueta de este mismo cruce, afuera de una vivienda.

Sobre la banqueta quedaron rastros de sangre, además de guantes, gasas y otros insumos que utilizaron los paramédicos para atender a uno de los cuatro heridos.

Debido a la larga duración de la balacera, en la que no hubo respuesta policial oportuna, los vecinos de la zona corrieron para resguardarse, mientras que las personas que estaban dentro de sus domicilios se tiraron al suelo, lejos de las ventanas, de acuerdo con testimonios recogidos por medios de comunicación en el lugar de los hechos.

En redes sociales, los ciudadanos cuestionaron el actuar de las corporaciones policiales, pues afirmaron que, aunque la balacera duró cerca de 20 minutos, no llegó ningún oficial.

PERSONAL de la Fiscalía de Jalisco analiza los indicios recabados en la escena del crimen y las imágenes del C5 para poder dar con los responsables



Hasta el cierre de esta edición todavía no se habían pronunciado ni la Secretaría de Seguridad Estatal ni la Policía Municipal de Zapopan o de Guadalajara sobre el porqué tardaron tanto en llegar a la escena del enfrentamiento.