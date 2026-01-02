Detienen a ‘El Betillo’, presunto implicado en el homicidio de Hipólito Mora

Un operativo policial rutinario terminó con la detención de Roberto “N”, alias “El Betillo”, quien enfrenta una orden de aprehensión por su presunta participación en el homicidio del exlíder de las autodefensas Hipólito Mora Chávez, ocurrido en junio de 2023 en La Ruana, Michoacán.

La captura se realizó el 2 de enero de 2026 durante un operativo de la Policía Municipal de Morelia, luego de una persecución sobre la avenida Madero Poniente, en la colonia San Pascual.

De acuerdo con los reportes oficiales, los agentes detectaron una camioneta sospechosa, lo que derivó en una inspección conforme a los protocolos de seguridad.

Derivado de recorridos preventivos, oficiales de Policía Morelia detuvieron a tres personas y aseguraron armas de fuego largas y cortas de uso exclusivo del Ejército, así como cargadores, cartuchos y equipo táctico, pic.twitter.com/0HHUjS6YGT — Policía de Morelia (@Policia_Morelia) January 2, 2026

Durante la revisión del vehículo, los oficiales aseguraron armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, entre ellas una ametralladora tipo Minimi, además de rifles de asalto, armas cortas, cargadores, cartuchos útiles y equipo táctico.

En el mismo operativo fueron detenidas dos personas más, identificadas como Fernando Javier C. y José Ernesto R.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, Roberto Cabrera González contaba con órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio y robo calificado, relacionados con el ataque armado ocurrido el 29 de junio de 2023 en la comunidad de La Ruana, municipio de Buenavista Tomatlán.

En ese ataque perdió la vida Hipólito Mora Chávez, junto con cuatro de sus escoltas, cuando un grupo armado emboscó el convoy en el que se desplazaban. El homicidio del exlíder de autodefensas generó una amplia reacción a nivel nacional y motivó operativos de búsqueda contra los presuntos responsables.

Las autoridades estatales habían ofrecido previamente una recompensa de 100 mil pesos por información que permitiera la localización y captura de “El Betillo”. Tras su detención, el presunto implicado quedó a disposición de las instancias ministeriales, que continuarán con las investigaciones para determinar su situación jurídica.

Hasta el momento, la Fiscalía de Michoacán no ha informado sobre la vinculación a proceso ni ha dado a conocer mayores detalles sobre la audiencia inicial del detenido.

