Localizan sin vida a Adrián Corona, presidente de Grupo Corona, en Atenguillo, Jalisco

El empresario tequilero José Adrián Corona Radillo, presidente de Grupo Corona, fue localizado sin vida en el municipio de Atenguillo, en la región Sierra Occidental de Jalisco.

De acuerdo con información de la Fiscalía de Jalisco, citada por medios nacionales, Adrián Corona había sido privado de la libertad el pasado 27 de diciembre, cuando viajaba junto con su pareja y sus hijos rumbo a Puerto Vallarta.

Los hechos ocurrieron en el Crucero de Volcanes, sobre la carretera que conduce a Talpa de Allende, donde sujetos armados interceptaron el vehículo en el que se trasladaban.

Durante el ataque, los agresores despojaron a la familia de diversas pertenencias y posteriormente se llevaron por la fuerza al empresario, dejando a sus acompañantes en el lugar.

En los días posteriores no se registró ninguna exigencia de rescate, según la información de autoridades estatales.

El cuerpo de Adrián Corona fue localizado a un costado de la carretera, cerca del punto donde ocurrió el secuestro.

Según la Fiscalía estatal, el mismo presentaba huellas de violencia, por lo que el caso es investigado como homicidio. A causa de esto, mantiene abiertas varias líneas de investigación para esclarecer el móvil y dar con los responsables.

Originario de Tonaya, Jalisco, el empresario encabezaba una firma dedicada a la producción y comercialización de tequila y mezcal, con presencia relevante en la región sur del estado.

A través de un comunicado, Grupo Corona expresó su pesar por el fallecimiento de su presidente. “Con profundo pesar, compartimos el sensible fallecimiento del Sr. José Adrián Corona Radillo”, señaló la empresa, que extendió sus condolencias a familiares, amigos y seres queridos.

La compañía informó que el domingo 4 de enero se llevarán a cabo diversas actividades de homenaje y despedida en su honor.

Éstas iniciarán a las 11:30 horas en la Planta Tonaya, con la recepción de empleados y público en general; posteriormente se realizará un homenaje y semblanza, una misa en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Tonaya y el traslado al Cementerio de Tonaya. La empresa solicitó a los asistentes acudir con vestimenta de color blanco.

