CSP pide a fiscalías informar si investigan manejos de Blanco

Luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinara que durante el sexenio de Cuauhtémoc Blanco en la gubernatura de Morelos hay más de 3 mil millones de pesos que no se han podido comprobar, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, afirmó en su conferencia de prensa que es un tema del que deberán informar las fiscalías.

La mandataria federal no dio más detalles al respecto, ni tampoco si hay algún avance, luego de que fue consultada por los medios locales de Morelos sobre si hay avances en las investigaciones.

El Dato: CON RESPECTO al año previo, en 2025 los delitos de alto impacto en Morelos bajaron 2.4%; fue de 16.9 el promedio diario de ilícitos.

“Tendría que ser, no sé si es la fiscalía del estado o la Fiscalía General de la República” la que deba informar, respondió Sheinbaum Pardo.

Las declaraciones ocurren tras los informes presentados por la ASF, con respecto al uso de los recursos públicos otorgados por la Federación durante el sexenio pasado, comprendido en el periodo 2018-2024.

En algunos de los casos, la mayor cantidad de dinero que no ha sido comprobado está en temas relacionados con el sector salud; sin embargo, hasta el momento no se ha informado sobre alguna investigación formal en contra de la administración del exfutbolista, hoy diputado federal por el partido Morena.

3.07 fue el promedio diario de asesinatos en Morelos en 2025

BALANCE DE SEGURIDAD. En Morelos, los casos de homicidios dolosos tuvieron una disminución del 26 por ciento; sin embargo, los casos de extorsión aumentaron 27 por ciento.

Durante la conferencia de prensa de la Presidenta Sheinbaum, realizada en Cuernavaca, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, dijo que el delito de feminicidio disminuyó 28.6 por ciento, así como el robo de vehículo en 19.2 por ciento.

De igual manera, el robo a transportista tuvo un decremento de 70 por ciento; el robo a transeúnte con violencia bajó 25.1 por ciento y el robo a negocio con violencia se redujo 35.2 por ciento.

Sin embargo, las denuncias por extorsión aumentaron 27 por ciento y el robo a casa habitación también presentó un incremento de 31 por ciento.

De acuerdo con las cifras oficiales, Morelos concluyó el año anterior fuera de las siete entidades que concentraron más del 50 por ciento de los homicidios en el país. Sin embargo, la entidad cerró diciembre de 2025 como la sexta con mayor cantidad de homicidios por cada 100 mil habitantes, al registrar una tasa de 5.7 por ciento del total de crímenes.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, Omar García Harfuch, informó que, de octubre del 2024 a diciembre del 2025, en el estado de Morelos fueron detenidas 659 personas presuntamente generadoras de violencia.

Además, destacó que se decomisaron casi mil kilogramos de sustancias ilícitas, así como cuatro kilogramos y 46 pastillas de fentanilo.