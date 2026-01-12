Suspenden KFC por intoxicación en Monterrey: ¿Cuál sucursal fue cerrada?

En Monterrey se suspendieron las actividades de una sucursal de KFC ya que unos de sus clientes sufrieron intoxicación luego de consumir pollo en mal estado proveniente de su establecimiento.

Por medio de redes sociales se dio a conocer una denuncia por parte de una mujer de nombre Emily García, quien señaló que ella, su esposo y dos de sus tres hijos se intoxicaron luego de consumir pollo en mal estado de Kentucky Fried Chicken (KFC)

La familia compró pollo por medio de una aplicación de entrega a domicilio el día 5 de enero, y al recibirlo, se percataron que las piezas eran pequeñas y venían recalentadas, sin embargo decidieron comer todos a excepción de uno de sus hijos.

Reporte de intoxicación por consumo de pollo de KFC ı Foto: Redes Sociales

Al día siguiente todos los miembros de la familia que comieron pollo despertaron con vómito y diarrea, y al darse cuenta que los síntomas no mejoraron a lo largo del día decidieron asistir con un médico.

Debido a que los síntomas que toda la familia experimentó luego de consumir pollo del KFC no mejoraron con el tratamiento médico, decidieron acudir al Hospital Metropolitano de Monterrey, donde confirmaron que tenían una intoxicación.

La mujer precisó que emitieron una denuncia a la compañía, y se encuentran esperando una respuesta por parte de la empresa, e invitó a las personas que tengan mucho cuidado con la comida para evitar una situación similar.

Suspenden sucursal KFC en Monterrey por intoxicación ı Foto: Captura de pantalla

Emily García compartió por medio de redes sociales una cuenta bancaria para que pudieran realizarle depósitos o transferencias, debido a que requiere comprar medicamentos y productos de higiene personal.

Los hijos de Emily se encuentran hospitalizados pero mejorando, pero señaló que tanto ella como su esposo son comerciantes, y debido a los síntomas que tienen no han podido laborar como de constumbre, por lo que ya no cuentan con dinero para solventar sus gastos.

Estado de salud de los menores de edad intoxicados por consumir pollo del KFC ı Foto: Captura de pantalla

¿Cuál sucursal fue cerrada de KFC en Monterrey por intoxicación?

La sucursal de KFC que fue suspendida por la intoxicación de una familia que consumió pollo fue la de Solidaridad, misma que se encuentra bajo investigación por parte de la Secretaría de Salud de Nuevo León.

De acuerdo con la dependencia, durante una inspección se encontraron algunas anomalías en la sucursal Solidaridad de KFC, por lo que se suspendieron los trabajos y servicios para continuar con las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento no se ha dado a conocer más información sobre las condiciones del establecimiento o la posible causa de la intoxicación que sufrió una familia en Monterrey luego de consumir pollo de KFC de Solidaridad.

Suspenden sucursal KFC en Monterrey por intoxicación ı Foto: Especial

