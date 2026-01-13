Arde bodega de huachicol; daña 8 casas y 12 autos

Aspecto de la afectación por el incendio, ayer

UNA BODEGA que almacenaba y distribuía ilegalmente gasolina se incendió y provocó daños en viviendas y automóviles, además de dejar varios vecinos lesionados por quemaduras en el municipio de La Piedad, Michoacán.

El incendio dejó como saldo ocho viviendas y 12 vehículos siniestrados, y al menos cuatro personas con quemaduras.

Reportes locales señalan que el fuego se propagó rápidamente, ya que en el lugar había más de 20 mil litros de combustible que se encontraban almacenados ilegalmente en contenedores, camionetas de carga y un aljibe.

El Tip: LA EXPLOSIÓN fue de tal magnitud que 300 personas tuvieron que ser evacuadas tras el estruendo y llevadas a un albergue provisional, como medida preventiva.

El siniestro generó una densa columna de humo negro que pudo observarse a varios kilómetros de distancia, lo que alertó a vecinos y automovilistas, además de provocar una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

Personal de Protección Civil municipal, Bomberos, Radio Auxilio y Protección Civil estatal acudieron al lugar para atender la emergencia.

Aunque los medios locales señalaron que al menos cuatro personas resultaron con quemaduras, Protección Civil de Michoacán informó que únicamente una persona fue trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada, mientras que el área fue asegurada para evitar nuevos riesgos y permitir las investigaciones correspondientes sobre el presunto manejo ilegal de combustible.

72 viviendas fueron desalojadas ante cualquier riesgo

De igual forma, Protección Civil dijo que el incendio ocurrió en un domicilio ubicado en la comunidad de Cuitzillo y pidió a la ciudadanía revisar instalaciones eléctricas y evitar el uso de fuego cerca de materiales inflamables.

Este hecho se suma al del pasado 8 de enero en Guanajuato, cuando vecinos de la colonia Satélite, de la ciudad de Villagrán, fueron evacuados por la explosión de una bodega donde presuntamente almacenaban gasolina robada.

La presidenta municipal de Villagrán, Cinthia Teniente, informó que sólo hubo daños materiales, sin reportarse personas lesionadas o fallecidas.