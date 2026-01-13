Desaparece novia de periodista asesinado

Wendy Arantxa Portilla Ramos, novia de Carlos Leonardo Ramírez Castro, el periodista que fue asesinado el jueves pasado en un restaurante del municipio de Poza Rica, Veracruz, desapareció junto a otra joven identificada como Karime Monserrat Murrieta Reséndiz, amiga de ambos.

La gobernadora Rocío Nahle confirmó que la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abierta una investigación por la desaparición de Wendy, vista por última vez tras asistir al funeral del periodista, realizado el sábado pasado.

El Dato: FAMILIARES Y AMIGOS velaron el cuerpo del periodista el viernes 9 de enero y el sábado 10 fue sepultado. Según lo informado, Wendy habría asistido al funeral.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz dio a conocer las fichas de búsqueda de ambas. Wendy Arantxa Portilla fue vista por última vez en Poza Rica, tiene 23 años, es de tez blanca, color de ojos café oscuro, mide 1.60 y tiene el cabello teñido de rojo corto y lacio.

En el caso de Karime Monserrat Murrieta, también fue vista por última vez en Poza Rica. La Fiscalía indicó que la mujer, nacida el 18 de febrero de 2003, mide 1.70 metros con un peso de 80 kg y describió que la joven de 22 años tiene tatuajes detrás de ambas orejas, en ambos brazos y ambas manos.

El Consejo Estatal Ciudadano de Búsqueda de Personas del Estado de Veracruz hizo un llamado a las autoridades para que se activen de manera inmediata los protocolos de búsqueda y se dé lo antes posible con sus paraderos.

23 años tiene Wendy Portilla; Karime Murrieta, 22

En ese sentido, añadieron que periodistas, columnistas y fotoperiodistas han sido aliados fundamentales, al documentar la desaparición forzada, por lo que reiteraron su reconocimiento y respaldo a los comunicadores violentados en Veracruz. “Llamamos al Gobierno del estado y al Gobierno federal a localizar a la brevedad con vida a Wendy Arantxa y Karime, como lo exigimos por todas y todos los desaparecidos de Veracruz y del país”, señalaron.

Nahle García informó que el caso fue reportado por la fiscal Lisbeth Jiménez durante la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz celebrada ayer. En ese espacio se confirmó que existe una denuncia formal presentada por un familiar directo de Wendy.

No obstante, refirió que hasta ahora no hay denuncia formal por la no localización de Karime, lo que limita jurídicamente el alcance de la indagatoria y, por lo tanto, la investigación penal se centra en el caso de Wendy Arantxa.

Carlos Leonardo Ramírez Castro fue un reportero dedicado a cubrir la nota roja en la zona norte del estado de Veracruz. El jueves 8 de enero se encontraba en el restaurante de un familiar cuando hombres armados llegaron hasta el inmueble. Al identificar a Carlos, los sujetos abrieron fuego contra él en repetidas ocasiones, por lo que perdió la vida a causa de los múltiples impactos de bala. Las autoridades reportaron que el reportero recibió al menos 16 disparos.

En un mensaje colocado ayer en redes sociales, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió a las autoridades garantizar medidas de protección para el círculo cercano del reportero y continuar con las indagatorias para esclarecer el crimen.

“Expresamos consternación por el asesinato ocurrido el 8 de enero en Poza Rica, #Veracruz, del periodista Carlos Castro, quien se especializaba en crónica roja y era propietario del medio Código Norte Veracruz. Saludamos el compromiso expresado por el Ejecutivo federal para el esclarecimiento de los hechos y alentamos a las autoridades a garantizar medidas de protección para su círculo cercano”, señaló.