Viento desata volcaduras y apagones

En el municipio de Matías Romero, Oaxaca, vecinos reportaron apagones durante la madrugada, al igual que en diversos barrios de la ciudad de Tehuantepec, derivado de la entrada del frente frío número 27.

Como consecuencia de los fuertes vientos provocados por el sistema frontal, un tráiler y la caja de otra unidad se volcaron en el puente del punto conocido como El Caracol, donde confluyen las carreteras Transístmica y la autopista 185 D, cerca de La Ventosa.

Las autoridades de Protección Civil alertaron a la población hace dos días sobre las condiciones climáticas, al advertir que la entrada del frente frío al Istmo traería vientos de hasta 120 kilómetros por hora, así como olas de seis metros en aguas del Golfo de Tehuantepec.

Oaxaca enfrenta lluvias intensas, temperaturas bajas y vientos fuertes por la presencia del frente frío 27. Las lluvias de intensidad variable, incluyendo algunas fuertes, se concentran principalmente en la cuenca del Papaloapan, el Istmo de Tehuantepec y áreas montañosas como Sierra de Juárez y Sierra de Flores Magón.

Las temperaturas mínimas previstas oscilan entre 3 y 5 grados en zonas serranas, mientras que en regiones como Valles Centrales y la Mixteca se esperan mínimas cercanas a los 4 y 5 grados.

En Zacatecas, la Secretaría de Educación dio a conocer que en seis municipios valoran modificar los horarios de entrada a las escuelas para no exponer a los menores a las bajas temperaturas.