Académicos denuncian persecución política contra exrector de la UACAM y exigen proceso judicial justo

Un amplio grupo de académicas y académicos de distintas instituciones de educación superior del país denuncian una presunta persecución política en contra de José Alberto Abud Flores, exrector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), quien fue detenido el pasado 12 de enero y acusado de posesión de drogas, cargo que actualmente enfrenta en libertad.

A través de un pronunciamiento público, firmado por decenas de investigadores, profesores universitarios e intelectuales, los firmantes exigieron que se garantice al exrector un proceso judicial respetuoso, imparcial y conforme al Estado de derecho, y rechazaron la forma en que fue privado de la libertad, la cual calificaron como arbitraria.

El documento sostiene que la detención de Abud Flores se inscribe en un contexto más amplio de hostigamiento contra voces críticas en Campeche, y advierte de prácticas que antes habrían afectado a periodistas ahora se estarían extendiendo al ámbito académico.

Según el texto, la causa de fondo sería la defensa de una postura autónoma y crítica frente al poder político, así como la negativa a subordinar a la universidad a intereses externos.

Los académicos también cuestionaron los hechos ocurridos horas después de la detención, cuando el Consejo Universitario de la UACAM fue convocado para votar la destitución del rector. De acuerdo con el pronunciamiento, personas ajenas a la institución habrían presionado para que se aprobara su separación del cargo, lo que —afirman— constituye una violación a la Ley Orgánica de la universidad.

Pese a la negativa inicial del órgano colegiado, el documento señala que en la madrugada del 13 de enero se consumó la destitución y se nombró a una rectora interina, cuando Abud Flores aún se encontraba privado de la libertad. Para los firmantes, este hecho representa una intromisión indebida en la vida interna de la universidad y un atentado contra la autonomía universitaria.

En el pronunciamiento, los académicos subrayan que la autonomía es una condición esencial para garantizar la libertad de cátedra, de investigación y de pensamiento crítico, y sostienen que su debilitamiento afecta directamente la formación de los estudiantes y el papel social de las universidades públicas.

exigieronFinalmente, los firmantes que se respete la legalidad, se ponga fin a cualquier injerencia externa en la UACAM y se garantice que el proceso judicial contra José Alberto Abud Flores se desarrolle sin motivaciones políticas.

