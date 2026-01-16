Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua asegura inmueble de Javier Corral

La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua aseguró este viernes un bien inmueble propiedad del exgobernador Javier Corral Jurado, como parte de una investigación en curso por el presunto delito de peculado agravado.

La medida cautelar se realizó dentro de la carpeta de investigación 3050/2024, iniciada a partir de una denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado, y busca preservar bienes que podrían utilizarse para una eventual reparación del daño patrimonial, estimado en aproximadamente 98.6 millones de pesos.

El inmueble asegurado corresponde a un condominio denominado “Cabaña El Rincón”, ubicado en una zona exclusiva de la Sierra Tarahumara, dentro de un área natural protegida en el municipio de Ocampo, cuya cabecera es Basaseachi. El bien aparece registrado ante la Dirección de Catastro del Ayuntamiento de Ocampo a nombre del exmandatario estatal.

asegura inmueble de Javier Corral ı Foto: Redes sociales

La diligencia fue ejecutada por agentes de la Fiscalía Anticorrupción este viernes, en cumplimiento de una resolución emitida por un juez de control la mañana del pasado jueves 15 de enero, y culminó con la anotación de la clave catastral ante el catastro municipal, con el objetivo de impedir que la propiedad sea vendida, transferida o gravada mientras continúan las indagatorias.

Las autoridades han señalado que esta figura legal de aseguramiento forma parte de las herramientas previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales para garantizar la eficacia de la investigación y evitar actos que puedan entorpecer el curso del procedimiento.

La cabaña asegurada forma parte de la declaración patrimonial del exgobernador, quien actualmente se desempeña como senador de la República por el partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA).

Hasta el momento, no existe una sentencia firme en el caso, y la Fiscalía mantiene abiertas las diligencias para determinar responsabilidades y posibles sanciones conforme avanza la investigación por peculado agravado en contra de Corral Jurado.

MSL