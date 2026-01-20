Reportan secuestro de la tiktoker ‘La Nicholette’ en Culiacán

La tarde del martes 20 de enero de 2026, la creadora de contenido Nicholette Pardo Molina, conocida en redes como “La Nicholette” o “La Muchacha del Salado”, fue privada de la libertad en pleno centro del fraccionamiento Isla Musala, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Según reporte los hechos ocurrieron alrededor de las 15:55 horas, cuando la influencer, de 25 años, se encontraba en el estacionamiento de la Plaza 11:11.

Algunos testigos que difundieron lo sucedido relataron que varios hombres armados arribaron en un vehículo blanco, identificado como un Nissan Versa con placas sobrepuestas, y tras un breve forcejeo la obligaron a subir al automóvil, huyendo del lugar rápidamente con rumbo desconocido.

El momento de la privación de la libertad quedó grabado tanto por cámaras de seguridad del centro comercial como por las cámaras integradas en la camioneta Tesla Cybertruck que conducía la joven influencer.

En los videos difundidos en redes se observa cómo los sujetos armados interceptan al vehículo, descienden y obligan a Nicholette a subir a la otra unidad.

Tras recibir el reporte al número de emergencias, elementos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Municipal se movilizaron al lugar para asegurar el área y recopilar evidencias. La camioneta Tesla, que se ha vuelto emblemática en relación con la influencer, fue encontrada abandonada y asegurada como indicio.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han emitido información oficial sobre lo ocurrido, así como tampoco han confirmado si existe una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Sinalo.

¿Quién es Nicholette Pardo?

Nicholette Pardo Molina se ha convertido en una figura conocida en plataformas como TikTok e Instagram, acumulando una base considerable de seguidores gracias a su contenido y al llamativo estilo de vida que mostraba, particularmente por su Tesla Cybertruck color lila.

Además, era originaria de la sindicatura de El Salado y estaba relacionada con actividades comerciales en la zona de Isla Musala.

