Libia Dennise García se reúne con representante de Meliá Hotels International.

Como parte de su agenda de inversión, la Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, sostuvo una reunión de trabajo con Alberto Lalinde, Vicepresidente de Operaciones para las Américas de Meliá Hotels International, una de las cadenas hoteleras más importantes del mundo, con presencia en más de 40 países.

Durante el encuentro se revisaron los avances del nuevo hotel ME by Meliá en San Miguel de Allende, un proyecto que refleja la confianza de inversionistas globales en el potencial cultural y turístico de Guanajuato, y que generará empleos de calidad y desarrollo económico local.

Además, se exploraron oportunidades para ampliar la presencia de la marca en otros municipios del estado, fortaleciendo un modelo en el que el turismo no solo atrae visitantes, sino también inversión que impulsa cadenas productivas, capacitación y crecimiento regional.

