Mara Lezama anuncia la construcción del sexto hotel Finest del Grupo Excellence.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, dio a conocer la construcción del sexto hotel Finest del Grupo Excellence, con una inversión de más de 250 millones de dólares, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, lo que permitirá que la prosperidad siga llegando a todos los hogares del estado.

Al sostener una reunión con la familia Montaner, accionistas del Grupo Excellence, la titular del Ejecutivo explicó que Quintana Roo sigue siendo un imán de inversiones, que se traduce en la generación de empleos y en que la prosperidad sea compartida.

Asimismo, acompañada del secretario de Turismo de Quintana Roo, Bernardo Cueto Riestra, y del titular del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), Andrés Martínez Reynoso, dijo que hoy en el estado el Grupo Excellence cuenta con cinco hoteles y agradeció la confianza de seguir invirtiendo en el estado, lo que se traduce en fuentes de empleo para las y los quintanarroenses y para las miles de personas que llegan en busca de trabajo.

“Va otro hotel Finest y estamos seguros de que será todo un éxito. Muchísimas gracias por creer en Quintana Roo, por creer en nuestros destinos, por la confianza en esta tierra maravillosa”, dijo la Gobernadora.

La gobernadora Mara Lezama dijo sí al crecimiento, pero ordenado y sustentable, para que las generaciones de hoy y futuras puedan seguir gozando de las bellezas naturales que tiene Quintana Roo.

