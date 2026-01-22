SSP Aguascalientes refuerza operativos de seguridad en comunidades y zonas rurales

El operativo “Gigante de Acero” recorre más de 47 puntos estratégicos en la entidad.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) reforzó los operativos de vigilancia en comunidades y zonas rurales de Aguascalientes, como parte de las acciones permanentes para fortalecer la prevención del delito y mantener el clima de tranquilidad que caracteriza a la entidad.

No solo las carreteras y cabeceras municipales, sino las rancherías y comunidades del estado cuentan con vigilancia permanente mediante los operativos “Gigante de Acero” y “La Fuerza del Gigante”, los cuales se realizan en coordinación con el Ejército mexicano, la Guardia Nacional y las Policías Municipales que integran el Mando Coordinado.

Agentes de la SSPE patrullan brechas y caminos rurales para garantizar la paz social. ı Foto: Gobierno Aguascalientes

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, señaló que durante los últimos 15 días, se redoblaron los operativos de carácter disuasivo en comunidades colindantes con los estados de Zacatecas y Jalisco, lo que permitió recorrer 47 puntos y fortalecer el contacto directo con los comisarios municipales de cada zona.

Entre las comunidades patrulladas se encuentran San Luis de Letras, Las Jaulas, El Maguey, Las Ánimas, Ojo Zarco, Santiago, Garabato, Emiliano Zapata, Colonia Nueva, La Concepción, La Escondida, Borrotes, Estación Cañada, Cañada Honda, Macario J. Gómez, Los Arquitos, El Chacho, La Tomatina, Venaderos, Gracias a Dios, Ojo de Agua del Mezquite, Amapolas del Río, Jaltomate, Jaltiche de Arriba, Jaltiche de Abajo, La Rinconada, La Panadera y El Chiquihuitero, entre otras.

Elementos del Mando Coordinado fortalecen el contacto directo con comisarios municipales. ı Foto: Gobierno Aguascalientes

Finalmente, Martínez Romo destacó que estos operativos se fortalecieron desde el inicio del presente año con la incorporación de nuevas estrategias de seguridad, lo que reafirma el compromiso de la SSPE con la seguridad de las familias de Aguascalientes.

am