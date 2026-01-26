Tlaxcala impulsa desarrollo del poniente con inversión de más de 143 mdp.

Con una inversión estatal superior a los 143.5 millones de pesos, el Gobierno del Estado de Tlaxcala reconfiguró el desarrollo de la región poniente mediante la aplicación de recursos públicos para obras, programas sociales y acciones estratégicas en los municipios de Sanctórum, Nanacamilpa y Benito Juárez, informó la gobernadora LorenaCuéllar Cisneros, durante el primer día de las Jornadas Informativas “Cumpliendo al Pueblo”.

Desde Sanctórum, la mandataria explicó que esta región, históricamente relegada de las decisiones de inversión pública, fue incorporada como prioridad territorial dentro de su administración, con recursos dirigidos a infraestructura básica, salud, vivienda, educación y seguridad, bajo un enfoque de prosperidad compartida.

Del total de recursos ejercidos, 34.6 millones de pesos se destinaron a Sanctórum, 76.4 millones a Nanacamilpa y 32.4 millones a BenitoJuárez, inversión que permitió ejecutar obras clave como la rehabilitación de calles, ampliación de redes de agua potable, drenaje y energía eléctrica, así como la renovación del edificio de la presidencia municipal de Sanctórum y el equipamiento de 13 escuelas de todos los niveles, incluyendo comedores escolares.

“Toda esta transformación no tomó décadas: se logró en apenas cuatro años, con trabajo diario y decisiones firmes. En Tlaxcala demostramos que cuando se gobierna con principios, con sensibilidad y con amor al pueblo, incluso el estado más pequeño puede convertirse en un ejemplo nacional”, señaló la gobernadora.

En materia de salud, se instaló la Unidad de Bienestar para Tu Salud en Nanacamilpa y se rehabilitaron Unidades Básicas de Rehabilitación, con lo que se acercaron servicios médicos a comunidades que durante años tuvieron que desplazarse fuera de su municipio para recibir atención. De manera paralela, se fortaleció el programa de vivienda social con la entrega de tinacos, paneles solares y sistemas de captación de agua de lluvia a familias en situación vulnerable.

Lorena Cuéllar destacó que estas acciones fueron posibles tras eliminar prácticas de corrupción, lo que permitió redirigir el presupuesto estatal a hospitales, infraestructura social y obras públicas.

Señaló que este manejo responsable de los recursos derivó en resultados sociales inéditos, entre ellos que más de 202 mil tlaxcaltecas dejaron atrás la pobreza, posicionando al estado como la segunda entidad del país con mayor reducción de esta condición.

En el rubro de seguridad, la inversión regional incluyó la entrega de ambulancias, patrullas y la instalación de Centros de Control y Comando (C2) en Sanctórum y Nanacamilpa, acciones que fortalecieron la capacidad de respuesta ante emergencias y contribuyeron a mantener a Tlaxcala como la entidad con menor incidencia delictiva a nivel nacional.

Cuéllar Cisneros subrayó que, de manera paralela, su administración resolvió rezagos históricos, como la recuperación de predios que hoy son propiedad del Estado y el conflicto de Pensiones Civiles, lo que generó estabilidad laboral reflejada en cero huelgas durante los cuatro años de gobierno, además del impulso a proyectos estratégicos como el Polo de Desarrollo Económico, las ciudades temáticas y obras que se impulsarán en 2026.

La gobernadora Lorena Cuéllar reiteró que su administración mantiene una política de información directa para que las familias conozcan los programas y apoyos disponibles, con el objetivo de garantizar que los beneficios del desarrollo lleguen efectivamente a quienes más lo necesitan y consolidar una transformación con impacto real en la vida cotidiana de las y los tlaxcaltecas.

Posteriormente, la presidenta honorífica del Sistema Estatal DIF, así como los titulares de las secretarías de Desarrollo Económico (Sedeco), Educación Pública (SEPE), Medio Ambiente (SMA) y de Salud (Sesa) presentaron un balance de resultados y avances alcanzados durante la administración, organizados por ejes estratégicos de política pública, entre los que destacan desarrollo económico, bienestar social, seguridad, impulso al campo, educación y medio ambiente, con el propósito de informar de manera puntual sobre las acciones implementadas y el impacto generado en las distintas regiones de Tlaxcala.

Con esta inversión, el Gobierno del Estado busca cerrar brechas territoriales y consolidar un desarrollo equilibrado para fortalecer al poniente de Tlaxcala como un actor activo del crecimiento económico y social, con obras y servicios que impactan de forma directa en la vida cotidiana de sus habitantes.

