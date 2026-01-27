Escalan 7% las matanzas entre las atrocidades

La violencia extrema en el país, visible en las atrocidades que se cometen mes a mes, no ha logrado ceder, y como un ejemplo es que las masacres —unos de dichos actos atroces— se recrudecieron en el último periodo registrado.

De acuerdo con la base de datos de la organización Causa en Común, las matanzas ocurridas en el país se incrementaron 7 por ciento entre el primer semestre de 2024 e igual periodo de 2025, cuando se tiene la última medición, al escalar de 187 casos a 200.

Aunque el comportamiento de los multihomicidios ha sido irregular, pues en el primer semestre de 2023 ocurrieron 226, el fenómeno sigue azotando algunos puntos y uno de ellos es Guanajuato.

El Dato: LA ORGANIZACIÓN Causa en Común documentó que en el primer semestre de 2025 ocurrieron en el país 2 mil 517 atrocidades, que involucraron 3 mil 266 víctimas.

Apenas este domingo ocurrió un ataque armado en un campo de futbol de Salamanca, en el que un comando abrió fuego a mansalva y mató a 11 personas y causó heridas a 12 más, al menos cuatro de las cuales se encuentran en condición de gravedad.

Durante el primer semestre de 2025 ocurrieron en la entidad 36 episodios violentos de este tipo, mientras que en el mismo lapso de 2024 se registraron 32, y en el periodo enero-junio de 2023 fueron 27.

TRADUCTORES. En otra masacre reciente, en el estado de Michoacán se reportó un triple homicidio de integrantes de una familia de traductores de lenguas de señas. El pasado 14 de enero, la familia fue vista por última vez en la colonia Ex Hacienda La Huerta, en Morelia. Luego de tres días sin saber de su paradero, los familiares presentaron la denuncia por su no localización, lo que derivó en la apertura de una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

Mediante diligencias operativas y científicas, fueron localizados tres cuerpos calcinados el 21 de enero, confirmándose que correspondían a las personas reportadas como desaparecidas.

704 asesinatos con tortura registrados en el primer semestre de 2025

Las víctimas fueron identificadas como Víctor “N”, Anayeli “N” y una menor de 12 años, quienes se desempeñaban como intérpretes de lengua de señas. Sus cuerpos fueron hallados en la autopista México-Guadalajara, a la altura del municipio de Zinapécuaro.

Las masacres se han mantenido en dichos periodos semestrales entre los cinco actos atroces que más se cometen, entendidos éstos como las acciones cometidas con uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo; para causar la muerte de un alto número de personas; para causar la muerte de personas especialmente vulnerables o de interés político; y/o para provocar terror, entre otros casos catalogados por su brutalidad o naturaleza extrema.

Sin embargo, no solamente los multihomicidios han ido en aumento en el país. De igual manera, lo que Causa en Común define como jornadas violentas –aquellas que generan un alto impacto en una comunidad– repuntaron 268 por ciento entre los periodos semestrales de 2023 y 2025, al pasar de 34 eventos a 125.

DEMONIOS SUELTOS. En entrevista con La Razón, el experto en seguridad Leopoldo Rodríguez dijo que los hechos ocurridos en los últimos días y el aumento de masacres están relacionados con la extradición y la detención de líderes criminales que realiza la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

“Sabemos que, históricamente, cuando las autoridades federales detienen a líderes de organizaciones criminales, se desatan guerras entre los cárteles, ya sea para ocupar el liderato que queda vacante o por disputar la zona o el control”, expuso el especialista.

Añadió que, aunque el Gobierno federal presume la disminución de homicidios, se ha reportado el aumento de masacres o hechos violentos, lo cual se ve reflejado en la percepción de inseguridad de la ciudadanía.

“De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), en diciembre de 2025, el 63.8 por ciento de la población mayor de edad, es decir, seis de cada 10 personas, consideró que vivir en su ciudad es inseguro; eso significa que la inseguridad ha aumentado, contrario a las alegres cifras que dio el Gobierno federal”, de acuerdo con su explicación.

También mencionó que la detención y el envío de líderes de cárteles a Estados Unidos generan más hechos violentos y también crece el número de organizaciones delictivas.

