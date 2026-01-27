Secretaría de Turismo de Sinaloa promociona el Carnaval de Mazatlán en la CDMX.

Con el objetivo de compartir con México y el mundo la grandeza del Carnaval Internacional de Mazatlán en su edición 128, la Secretaría de Turismo de Sinaloa realizó una rueda de prensa en la CDMX, donde se dieron a conocer todos los detalles de la máxima fiesta del puerto que se realizará del 12 al 17 de febrero bajo el lema “¡Arriba la Tambora!”.

Mireya Sosa Osuna, secretaría de Turismo estatal, señaló que el Carnaval Internacional de Mazatlán es una tradición viva que une a generaciones, además de llenar de música y color las calles y formar parte de la identidad más profunda de su gente.

“Hoy, en este espacio que celebra la grandeza de México, traemos el latido de un puerto que canta, que baila y que nunca deja de soñar; traemos a Mazatlán, y con él, a su mayor fiesta: el Carnaval Internacional de Mazatlán, uno de los principales carnavales del mundo. Es hablar de 128 años de historia viva, de generaciones que han heredado la alegría como una forma de identidad y orgullo compartido”, destacó.

La funcionaria estatal estuvo acompañada por Nathalie Desplas Puel, subsecretaria de Turismo del Gobierno de México; la presidenta municipal de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, así como representantes del sector turístico, cultural y empresarial, entre otros invitados especiales.

La rueda de prensa se llevó a cabo en Punto México, centro de información al visitante ubicado en la planta baja de las oficinas de la Secretaría de Turismo Federal, en la famosa Avenida Masaryk de Polanco, que está dedicado en su totalidad a la promoción de los 32 estados del país como destinos de vacaciones, viajes, exploración y aprendizaje.

Sosa Osuna detalló que, del 12 al 17 de febrero de 2026, Mazatlán se convertirá nuevamente en el epicentro de esta gran fiesta, con una agenda que incluye las coronaciones del Rey de la Alegría (12 de febrero), de la Reina de los Juegos Florales (13 de febrero), de la Reina del Carnaval (14 de febrero) y de la Reina Infantil (16 de febrero), así como el Combate Naval (14 de febrero) y los Desfiles del Carnaval (15 y 17 de febrero).

A estas celebraciones se suman presentaciones artísticas de gran relevancia, con artistas como Edén Muñoz (Rey de la Alegría), Yuridia (Reina del Carnaval), Belinda y Lara Campos (Reina Infantil) y un homenaje a Germán Lizárraga con la participación de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes (Reina de los Jugos Florales).

“Cada febrero, Mazatlán se transforma, el mar se vuelve escenario, las calles se llenan de música, color, y el corazón de su gente late al ritmo de la tambora sinaloense, esa expresión sonora que nos distingue y que, bajo el lema “¡Arriba la Tambora!”, es la gran protagonista de esta edición”, apuntó.

Para esta edición del Carnaval, se estima una ocupación hotelera del 87 por ciento, la llegada de más de 92 mil turistas, una asistencia superior a 1.2 millones de personas y una derrama económica total estimada de más de 1,100 millones de pesos, consolidándose como un motor de prosperidad compartida, donde los beneficios llegan directamente a la comunidad.

La máxima fiesta mazatleca busca elevar la proyección del puerto a nivel nacional e internacional para atraer a más turistas al destino y al mismo tiempo reivindicar la música sinaloense que le da identidad al pueblo mazatleco.

“Desde el Gobierno del Estado de Sinaloa, y bajo el liderazgo de nuestro gobernador, Rubén Rocha Moya, impulsamos este Carnaval con una visión clara: cuidar su esencia y asegurar que su impacto positivo se refleje en el bienestar de la gente”, apuntó.

En ese mismo sentido, dio a conocer que se ha brindado respaldo a más de 11 Carnavales en distintos municipios del estado, fortaleciendo sus tradiciones y celebraciones como parte de una política cultural y turística con sentido social.

“Y porque celebrar también implica cuidar, quiero compartirles que el próximo 29 de enero se realizará el banderazo del operativo de seguridad, encabezado por el Gobernador del Estado, como parte de una preparación integral que permitirá que locales y visitantes vivan esta fiesta con tranquilidad, orden y confianza”, enfatizó la funcionaria estatal.

Por su parte Nathalie Desplas Puel, afirmó que el Carnaval de Mazatlán es mucho más que una fiesta, ya que se convierte en un motor de desarrollo con sentido social que impulsa la economía local, fortalece el sentido comunitario y proyecta al puerto como un destino cultural que nace del pueblo y para el pueblo.

“Mazatlán está preparado para recibir a quienes nos visitan con una oferta de más de 14 mil habitaciones de hotel, 18 mil espacios en plataformas digitales, pero sobre todo con la calidez de su gente, con su identidad viva, una celebración que refleja lo mejor de un México profundo y diverso, sin olvidar la gastronomía que es increíblemente deliciosa”, resaltó.

A los eventos de las coronaciones del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 “¡Arriba la Tambora!” se suman las noches de música y baile en Olas Altas y la Plazuela Machado, con la participación de diversos grupos y bandas sinaloenses.

“Hoy, desde Punto México, extendemos una invitación abierta al país y al mundo: vengan a vivir el Carnaval Internacional de Mazatlán, uno de los principales Carnavales del mundo, vengan a sentir su música, su alegría y su hospitalidad. Porque en Mazatlán el Carnaval es cultura viva, hospitalidad abierta y una experiencia que trasciende fronteras; una de las grandes celebraciones del mundo, hecha en Sinaloa”, puntualizó Sosa Osuna.

De esta forma la Secretaría de Turismo de Sinaloa da inicio a la gira de promoción del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 por diversas ciudades del país, que tendrá presencia el día 28 de enero en Monterrey y Saltillo, el 29 en Torreón y del 2 al 5 de febrero en Zacatecas, San Luis Potosí, Chihuahua, Guadalajara y Querétaro.

