Aguascalientes fortalece estrategia de seguridad con coordinación interinstitucional.

Durante la sesión de la Mesa Estatal de Seguridad para la Construcción de la Paz en Aguascalientes, la gobernadora del estado, Tere Jiménez, destacó que la coordinación interinstitucional entre los tres niveles de gobierno ha sido fundamental para mantener la tranquilidad en el estado y fortalecer las acciones de seguridad en beneficio de la población.

Gracias al trabajo conjunto de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Policía Estatal y las policías municipales, se han desarrollado y reforzado los operativos Gigante de Acero, que resguarda las fronteras del estado con apoyo de vehículos blindados, y Fuerza del Gigante, que se despliega en la zona oriente de la ciudad, protegiendo a las familias y fortaleciendo la paz en Aguascalientes.

“La seguridad es nuestra prioridad máxima; por ello, seguiremos cuidando cada rincón del estado, porque nuestras familias merecen vivir con tranquilidad”, sostuvo la gobernadora.

En el encuentro, realizado en Palacio de Gobierno, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, informó que estas reuniones permiten evaluar de manera periódica los avances de la estrategia de seguridad y realizar las adecuaciones necesarias de acuerdo a las características de cada zona.

En la reunión participaron María José Ocampo Vázquez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; Álvaro Javier Juárez Vázquez, comandante de la 14/a. Zona Militar en Aguascalientes; Homero Edmundo Blanco Lozada, coordinador de la Guardia Nacional en Aguascalientes; Antonio Arámbula López, secretario general de Gobierno; Manuel Alonso García, fiscal general del Estado; Maribel Chávez Arriaga, delegada de la Fiscalía General de la República en Aguascalientes; Luis Gaistardo Serrano, jefe de la estación del Centro Nacional de Inteligencia en Aguascalientes; Fernando Alberto Alférez Alcázar, secretario técnico de la Mesa Estatal de Seguridad para la Construcción de la Paz en Aguascalientes; y Gonzalo Pérez Zúñiga, secretario de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes.

JVR