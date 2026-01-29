Chiapas busca armar con alto calibre a policías

PRÁCTICA DE TIRO de elementos de la policía estatal, el 24 de enero pasado.

EL GOBERNADOR de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, anunció que presentará una iniciativa ante el Congreso del estado para que las corporaciones de seguridad puedan portar armas de alto poder, para hacerle frente a la delincuencia.

En un mensaje en sus redes sociales, el mandatario adelantó que la iniciativa sería presentada ante el Congreso local y, de avanzar, turnada al Congreso de la Unión, por tratarse de armamento regulado a nivel federal.

El mandatario resaltó que, de prosperar su propuesta, Chiapas se convertiría en la primera entidad en el país cuya corporación de seguridad pública estatal sería dotada de armamento de “muy alto poder” para hacerle frente a la delincuencia.

895 nuevos vehículos tiene el gobierno de Chiapas para la seguridad

“Voy a presentar una iniciativa al Congreso del Estado para que, a su vez, en caso de ser aprobada, se presente el proyecto de decreto al Congreso de la Unión para que nuestras corporaciones de seguridad puedan portar armas de muy alto poder y sea la primera corporación de seguridad pública estatal en México en ser dotada de armamento para hacerle frente a la delincuencia y, de esa forma, seguir garantizando la tranquilidad y la paz del pueblo de Chiapas”, dijo.

No obstante, apenas hace dos semanas el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, dio a conocer que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) autorizó el uso de armas largas a elementos de la Guardia Civil y municipios con altos índices delictivos, para tener mayor capacidad de fuego y enfrentar a la delincuencia organizada. Agregó que este armamento son las llamadas armas colectivas, de calibre 50 o incluso de mayor capacidad.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas, Óscar Aparicio Avendaño, dijo que esta iniciativa marcaría un “precedente, al permitir el uso de armamento automático de asalto, con lo que finalmente podríamos igualar la capacidad de fuego que tienen los delincuentes”.

Agregó que, actualmente, la delincuencia organizada cuenta con armamento de última generación y de calibres gruesos; hablamos de ametralladoras M2, lanzacohetes, fusiles Barrett y fusiles de asalto automáticos.

La propuesta de Eduardo Ramírez Aguilar ocurre luego de que la madrugada del miércoles un bar denominado Tarimitas, ubicado en la colonia Terán, al poniente de la capital chiapaneca, fue incendiado de manera intencional.

Medios locales informaron que varios sujetos acudieron al establecimiento, pero se les negó el acceso debido a que el negocio estaba por cerrar, conforme al horario permitido. Tras retirarse del lugar, los individuos regresaron poco después, causaron daños a un vehículo y posteriormente rociaron gasolina en la fachada del bar, al cual le prendieron fuego antes de huir.