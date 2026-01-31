Homicidios en BC bajan 42%, no hay secuestros

Desde el inicio del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el número de homicidios cometidos dentro del estado de Baja California descendió 42 por ciento.

En el marco de la gira presidencial a esta entidad, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, expuso que el promedio diario pasó de 7.13 a 4.03 asesinatos entre septiembre de 2024 a diciembre de 2025.

El Dato: La presidenta inauguró también el Centro de Control de Tráfico Marítimo de la Semar y afirmó que, sin duda, las Fuerzas Armadas son únicas y orgullo de la nación.

En cuanto a víctimas, expuso que la tendencia también es a la baja, con una reducción del 28 por ciento, al pasar de 6.5 en 2024 a 4.7 en 2025, lo que ubica a este último con los indicadores más bajos desde 2018. Respecto a los delitos de alto impacto, expuso una disminución del 38 por ciento, luego de que el promedio diario fue de 10.4 a 6.4. Al desglosarlo de manera anual, destacó una baja de 32 por ciento entre los últimos dos años.

También se observó que entre 2024 a 2025, de los nueve delitos considerados de alto impacto, el único que no tuvo reportes fue el secuestro.

Rocío Bárcena Molina, subsecretaria de Desarrollo Democrático y Participación Social de la Secretaría de Gobernación (Segob), expuso que en este periodo se han llevado a cabo 320 mesas de paz a nivel estatal. Derivado a las jornadas de Sí al desarme, sí a la paz, expuso que se intercambiaron más de 400 armas de fuego.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, destacó que el estado de Baja California consiguió pasar de ser el segundo al tercer estado con más asesinatos a nivel nacional en lo que va del sexenio federal, derivado de las operaciones que se han desplegado en la entidad para atender la incidencia delictiva.

“La coordinación permanente del Gabinete de Seguridad con las autoridades locales ha sido fundamental para obtener los resultados que se presentan el día de hoy. En Baja California, bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se ha consolidado una nominación efectiva entre los tres órdenes de gobierno, fortaleciendo el uso de inteligencia y una intervención operativa sostenida, lo que ha permitido importantes aseguramientos de droga y detenciones de generadores de violencia”, declaró durante la conferencia presidencial que este viernes se llevó a cabo en la entidad.

La gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila reconoció la colaboración entre los niveles de gobierno: “Hoy queremos dejar claro que esta coordinación entre la federación y el estado se traduce en obras, en derechos y resultados que se sienten en la vida diaria de los ciudadanos”.

PROMEDIO DIARIO ı Foto: Especial