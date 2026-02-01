En Tamaulipas hay finanzas sanas y desarrollo económico, destaca gobernador Américo Villarreal

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, afirmó este domingo que los indicadores económicos en la entidad son favorables , al destacar el manejo transparente de las finanzas públicas, impulso al empleo y la llegada de inversiones.

Durante la cuarta emisión del programa “Diálogos con Américo”, el mandatario habló sobre la economía estatal, y detalló todas las acciones de su administración para que el crecimiento genere mejores condiciones de desarrollo y llegue a las y los tamaulipecos.

En entrevista con Héctor Cabrera, destacó que hay seguridad, certeza y credibilidad en el manejo de las finanzas del Estado, y garantizó que los recursos se ejercen honestamente. Lo anterior, expuso, ha permitido destinar más de 9 mil millones de pesos en obra pública en los 43 municipios; además, se han logrado las mejores calificaciones crediticias de instituciones financieras y por primera vez, en la supervisión del gasto realizado por la Auditoría Superior de la Federación en la cuenta pública 2023, no hubo observaciones.

Agregó que el aumento al salario mínimo en los últimos dos sexenios ha brindando seguridad y oportunidad a la clase trabajadora, incluso con mejores condiciones en la región fronteriza, en donde se concentra el 54 por ciento de la población de Tamaulipas.

Mencionó que de 850 empresas registradas al inicio de su gobierno, actualmente suman 950 debidamente establecidas e incluso muchas de ellas han ampliado sus líneas de producción y contribuyen a que se registre el más bajo índice de desocupación en los últimos años y a que Tamaulipas figure entre los estados con mejor crecimiento económico y del Producto Interno Bruto.

Aunado al apoyo que dispersan los programas federales con 24 mil millones de pesos y que llegan de manera directa a 800 mil tamaulipecos y tamaulipecas, Américo Villarreal Anaya puntualizó el trabajo del Fondo Tamaulipas con más de 900 millones de pesos en créditos a favor de las micro y pequeñas empresas, así como el apoyo de Nacional Financiera, colocando más de 2 mil millones de pesos con créditos a favor de los establecimientos que generan el mayor número de empleos.

Al atender la participación de las y los radioescuchas, quienes expresaron su interés por conocer las decisiones que se toman en su gobierno, Américo Villarreal resaltó la participación de Tamaulipas como la frontera con mayor intercambio comercial con Estados Unidos , ocupando el primer lugar nacional en flujo por carretera y por ferrocarril y el sexto lugar nacional en exportaciones con más de 6 por ciento del total del país.

Por último, mencionó los grandes proyectos de inversión para seguir alentando el crecimiento económico de Tamaulipas, como la expansión del puente de Comercio Mundial en Nuevo Laredo, la inversión en el puente Reynosa-Pharr, de Reynosa, el puerto del Norte, en Matamoros, el Puerto Multimodal, en esta capital, y el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Altamira.

