¿Cuándo es la fecha límite del refrendo del Edomex?

El pago del refrendo para el Estado de México contará con un descuento de hasta el 100 por ciento en la Tenencia Vehicular si se realiza el pago hasta la fecha límite establecida.

El gobierno del Estado de México pretende incentivar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las personas correspondientes al refrendo y la tenencia vehicular.

El pago del refrento aplicará a automóviles que tengan un valor de hasta 638 mil pesos con IVA incluido, mientras que aplicará a las motocicletas que tengan un valor de hasta 250 mil pesos incluyendo el IVA.

Subsidio para tenencia Edomex 2026 ı Foto: Especial

Fecha límite del refrendo del Edomex

Las y los contribuyentes tienen como fecha límite el 6 de abril del 2026 para poder pagar el refrendo tanto de automóviles como de motocicletas, y así poder obtener hasta el 100 por ciento de descuento en la tenencia vehicular.

Estas reducciones y eliminaciones en el pago de la tenencia en el Estado de México forman parte del Programa de Subsidio a la Tenencia Vehicular y Beneficios Fiscales 2026, mismos que comenzaron a estar vigentes a partir del 1 de enero.

La Secretaría de Finanzas del Estado de México otorgará distintos tipos de subsidios, entre los que se incluyen hasta el 100 por ciento del valor de la tenencia al cubrir el pago del refrendo.

Subsidio para tenencia Edomex 2026 ı Foto: Especial

¿Cuáles son los descuentos para el pago de la tenencia en el Edomex?

Para este 2026 las personas que tengan una motocicletas con un valor de hasta 250 mil pesos con IVA incluido, o un automóvil con valor de hasta 638 mil pesos con IVA incluido, podrán disponer de un subsidio del 100 por ciento en el valor de la tenencia.

Esto únicamente será aplicable para aquellos vehículos cuyas placas fueron expedidas en el 2021 o después, por lo que las personas qe tengan una motocicleta o vehículo con placas del 2020 o años anteriores contarán con un subsidio del 50 por ciento en el pago de la tenencia.

Las personas que quieran reemplacar sus vehículos o motocicletas con placas del Edomex también tendrán el 100 por ciento de subsidio en el pago de la tenencia correspondiente al 2026.

Descuentos en pago de tenencia 2026 ı Foto: Especial

Además, aquellas personas que decidan renovar sus placas del 2021 desde el 1 de enero y hasta el 31 de agosto del 2026 podrán obtener una condonación correspondiente al 100 por ciento del pago de la tenencia y refrendos tanto del 2024 como de años anteriores.

