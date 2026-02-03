Roban joyería durante asalto armado en Costco de Celaya; sospechosos escaparon | VIDEO

Sujetos armados consumaron un asalto al interior de una sucursal de Costco en el municipio de Celaya, al sureste del estado de Guanajuato.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:00 horas del pasado 2 de febrero en la tienda de autoservicio ubicada sobre la avenida Tecnológico, cuando los presuntos delincuentes irrumpieron al área de joyería y sustrajeron diversos artículos de las vitrinas exhibidoras tras amagar al personal.

Según el medio local Noticieros En Línea, en el robo habrían participado cuatro individuos; sin embargo, en videos difundidos en redes sociales sólo es posible apreciar al menos a dos hombres, con los rostros descubiertos, mientras llenan bolsas de plástico con la mercancía y escapan ante la mirada de clientes.

En otras fotografías y grabaciones se aprecian diversas vitrinas vacías, aunque no quedó claro qué artículos estaban en exhibición ni el monto de lo sustraído .

“... los encañonaron, pidieron algunas joyas y cuando abrieron sacaron las pistolas. Lo bueno es que no hubo heridos”, narró un testigo a Noticieros En Línea.

#Celaya | Al menos dos sujetos entraron a la tienda Costco y amagan al vigilante y se llevan joyería rompiendo las vitrina;

Al rededor de las 7:30 de la noche sujetos entran de forma violenta al interior de la tienda Costco y se llevan relojes y joyería que tenían en exhibición. pic.twitter.com/W0RZnyW5t8 — Noticias del Estado de Guanajuato (@BjxNoticias) February 3, 2026

Tras hacerse con el botín los sujetos huyeron del lugar, y elementos de la Policía Municipal arribaron al lugar alrededor de 20 minutos después, debido a que la tienda de autoservicio no reportó el incidente a tiempo.

“... el reporte fue aproximadamente más de 15 minutos después de haberse llevado a cabo el robo, la Policía Municipal acudió de manera inmediata”, dijo el director de la Policía Municipal de Celaya, Bernardo Cajero Reyes, al medio local Informador del Bajío.

El jefe policíaco detalló que en el robo participaron seis personas, quienes escaparon a bordo de un vehículo. No obstante, pese a que fue posible identificar la ruta de huida tras el análisis de cámaras de seguridad, indicó que hasta el momento no hay personas detenidas.

