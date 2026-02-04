‘Con certificación aguacatera, Michoacán listo para el T-MEC’, afirma Ramírez Bedolla

Con la Certificación Proforest Avocado y la formalización laboral en el campo, Michoacán se perfila como un actor estratégico para fortalecer la posición de México en la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), a partir de acciones que vinculan productividad agrícola, sustentabilidad ambiental y formalización laboral.

En un contexto donde la agricultura michoacana representa un componente clave para la economía nacional, sobre todo en el terreno aguacatero, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, subrayó que la entidad está preparada para aportar certidumbre y competitividad al intercambio comercial con Estados Unidos y Canadá.

Ramírez Bedolla destacó la certificación estatal Pro-Forest Avocado como un instrumento que acredita la producción de aguacate libre de deforestación, alineada con estándares ambientales cada vez más exigentes en los mercados internacionales.

Este esquema coloca a Michoacán como referente nacional en prácticas responsables, en un sector del que depende buena parte de las exportaciones agroalimentarias del país.

La coordinación entre sectores público y privado, subrayó el mandatario, no sólo impulsa el desarrollo económico, sino que fortalece la construcción institucional del país.

De manera paralela, el gobierno estatal, en coordinación con la Federación, ha reforzado la formalización de trabajadores agrícolas, empacadores y cosechadores de aguacate, berries y otros cultivos, con el objetivo de garantizar derechos laborales y fortalecer la trazabilidad productiva.

Lo anterior es una labor que el gobierno bedollista ha emprendido desde sus inicios y en coordinación con la de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El gobernador reconoció el trabajo del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en la conducción de las negociaciones con Estados Unidos, y subrayó que México es el principal proveedor de importaciones para Norteamérica, lo que obliga a consolidar políticas de cooperación.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR