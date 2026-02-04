Con tecnología de punta y atención especializada, Aguascalientes fortalece la lucha contra el cáncer

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, reiteró su compromiso de impulsar acciones que fortalezcan la prevención, la detección oportuna y el acceso a tratamientos integrales contra esta enfermedad.

Al respecto, el secretario de Salud del Estado, Rubén Galaviz Tristán, señaló que el Centenario Hospital Miguel Hidalgo se ha consolidado como una institución clave en la atención oncológica, al contar con personal especializado, infraestructura moderna y tratamientos de alta calidad.

Detalló que este hospital se distingue por brindar una atención eficiente y oportuna a pacientes con cáncer; dijo que tan solo entre 2022 y 2025 se han realizado 24 mil 284 quimioterapias, de las cuales 17 mil 207 fueron a pacientes adultos y 7 mil 077 a pacientes pediátricos, lo que refleja la capacidad y continuidad de los servicios especializados.

TE RECOMENDAMOS: Beneficio para los potosinos Ricardo Gallardo inicia camino metropolitano con Soledad y Cerro de San Pedro

Asimismo, gracias a la puesta en marcha del acelerador lineal más completo y moderno del país, con tecnología de última generación para radioterapia, de julio de 2023 a noviembre de 2025 se atendió a 855 pacientes, tanto adultos como niñas, niños y adolescentes, quienes recibieron tratamientos más precisos, seguros y eficaces.

Galaviz Tristán señaló que en ese mismo periodo se otorgaron 25 mil 183 sesiones de radioterapia, lo que contribuyó de manera directa a mejorar la calidad de vida y las posibilidades de recuperación de las y los pacientes.

Precisó que, gracias a esta nueva tecnología, el número de pacientes atendidos se incrementó en un 150 por ciento, ya que se redujo el tiempo de sesión de radioterapia, que ahora es de entre siete y 10 minutos; además, con el uso del acelerador lineal se incrementan las probabilidades de recuperación, se reduce la dosis de radiación y se mejora la calidad de vida del paciente al tener menos secuelas durante su tratamiento.

De igual forma, destacó que la Secretaría de Salud opera tres mastógrafos de alta tecnología que cumplen con todos los estándares internacionales de calidad, los cuales se encuentran disponibles en el Hospital de Rincón de Romos, el Hospital de la Mujer y en el Hospital Hidalgo, además de que se cuenta con un mastógrafo móvil que periódicamente recorre los municipios del interior del estado.

Finalmente, reconoció el esfuerzo de la gobernadora Tere Jiménez por el trabajo constante que realiza para mejorar el sistema de salud, así como por impulsar acciones de concientización sobre la detección oportuna del cáncer, con el objetivo principal de cuidar la salud de las familias de Aguascalientes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR