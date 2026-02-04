Controlan fuga en ducto de Pemex en Playas Rosarito, Baja California

La fuga de combustible de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el municipio de Playas de Rosarito, Baja California derivó en un incendio que provocó el desalojo preventivo de viviendas en inmediaciones de Real de Rosarito.

De acuerdo con los medios locales BajaNews y el Semanario Zeta, el incidente inició alrededor de las 11:00 horas de este 4 de febrero, presuntamente por una explosión.

El ducto de la petrolera estatal se ubica cerca de la zona residencial Vizcaíno y el fraccionamiento Villas de Costa Rica, de donde evacuaron a alrededor de 50 personas, según consignó N+Foro.

Para atender el siniestro, al lugar arribaron servicios de emergencia locales y personal de seguridad física de Pemex, que cerraron válvulas y declararon la zona como segura alrededor de las 16:00 horas.

“Quienes fueron evacuados de manera preventiva ya pueden regresar a sus hogares” , informó la presidenta municipal, Rocío Adame Muñoz, quien agradeció la cooperación de la población.

Personal de Bomberos de Tijuana se sumaron a las labores de contención, informó el alcalde Ismael Burgueño Ruiz, quien en su cuenta de Facebook reiteró su cooperación “para salvaguardar a la población”.

La fuga y el posterior incendio del combustible elevó una columna de humo negro visible a la distancia, lo que provocó alarma entre la población de Playas de Rosarito. Por el incidente no se reportaron personas lesionadas o fallecidas; sin embargo, las llamas devastaron las zona.

Se incendió un ducto de #Pemex en Playas de #Rosarito, Baja California. Autoridades evacuaron la zona y atienden la emergencia; las causas aún no se confirman. pic.twitter.com/YXLMeq4psA — opciÓN.mx (@opcion_mx) February 4, 2026

