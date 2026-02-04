Ricardo Gallardo inicia camino metropolitano con Soledad y Cerro de San Pedro

Con impacto directo en los municipios de Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro, el Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, inició la rehabilitación de la carretera Laredo al camino Postezuelo, una vía que durante décadas permaneció en el abandono por la herencia maldita, entre baches, hundimientos y tramos intransitables que frenaban el desarrollo económico y turístico de esta región con alto valor histórico y cultural.

Acompañado de familias, ejidatarios y autoridades, Ricardo Gallardo Cardona encabezó el banderazo de arranque de esta obra con una inversión de 10 millones de pesos y que abarcará 2.8 kilómetros, además de la instalación de luminarias solares para fortalecer la seguridad y la conectividad, garantizando un traslado más ágil y seguro para trabajadores del campo, comerciantes y visitantes, integrando a la zona metropolitana en una movilidad moderna y eficiente.

Con un paisaje campestre y el fresco de la mañana, Ricardo Gallardo Cardona anunció que se impulsará a Cerro de San Pedro como Pueblo Mágico, con lo que se ampliarán las oportunidades de infraestructura y turismo, que traerá beneficios directos a la economía regional, lo que generó una ovación de la población, tras agradecer el trabajo coordinado con los ayuntamientos de Soledad y Cerro de San Pedro, en esta vía que durante años destacó por sus baches, pero que con su rescate confirmará el cambio que se vive y se siente en el Estado.

En este municipio cuya historia recuerda el origen de San Luis Potosí, el Jefe de Gobierno Estatal resaltó que este camino y todas las obras de infraestructura forma parte de una estrategia para detonar el desarrollo regional con obras de calidad y justicia social sin límites, pues también tendrá un impacto en los trabajadores del campo que podrán comercializar mejor sus productos, ahorrando tiempo de traslado y reafirmó su compromiso de seguir transformando caminos y oportunidades para que el progreso llegue a todos los rincones del territorio potosino.

