Andrés García Repper queda al frente de la Fiscalía Anticorrupción en Tamaulipas.

Con el aval de la mayoría del Congreso local, el abogado tamaulipeco Andrés Norberto García Repper fue designado este jueves como nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas.

La decisión se tomó durante la sesión del Pleno del Congreso del Estado de Tamaulipas, donde García Repper obtuvo 27 votos a favor. En la misma votación se registraron seis sufragios que fueron considerados nulos conforme a los criterios legislativos.

El ahora fiscal formó parte de la terna junto con Miguel Ángel Doria Ramírez y Julieta Elena Martínez Trejo, quienes también fueron evaluados dentro del procedimiento establecido para ocupar el cargo.

Antes de la votación, la Mesa Directiva dio cuenta del informe enviado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en el que se acreditó que los tres aspirantes cumplieron con las evaluaciones de control de confianza, requisito indispensable para continuar con el proceso de designación.

Como parte del trámite previo a su nombramiento, García Repper presentó su renuncia al cargo que desempeñaba como magistrado en el órgano de administración judicial del Poder Judicial del Estado, misma que surtió efectos a partir de este jueves.

Concluida la votación y validada la documentación correspondiente, el profesionista fue llamado al recinto legislativo, donde rindió la protesta de ley ante el Pleno, quedando formalmente en funciones como responsable de la persecución de los delitos de corrupción en la entidad.

Con esta decisión, García Repper asume la responsabilidad de encabezar el órgano encargado de investigar y perseguir los delitos relacionados con actos de corrupción en la entidad, cargo que permanecía vacante tras la salida de Jesús Eduardo Govea Orozco.

Govea Orozco dejó la Fiscalía Anticorrupción luego de ser designado, hacia finales de 2025, como Fiscal General de Justicia del Estado, lo que abrió el proceso legislativo para nombrar a su sucesor.

