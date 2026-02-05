Delegada del Bienestar en Puebla se disculpa por fiesta de lujo y reconoce falta de congruencia

La delegada del Bienestar en la región 14 de Puebla, Natalia Suárez del Real Gómez

La delegada del Bienestar en la región 14 de Puebla, Natalia Suárez del Real Gómez, ofreció una disculpa pública luego de que se viralizaran imágenes de una fiesta con temática de “El Gran Gatsby”, realizada en un espacio exclusivo de la capital poblana y que generó críticas por contradecir los principios de austeridad promovidos por la Cuarta Transformación.

La funcionaria, encargada de coordinar programas sociales, fue captada en una celebración marcada por el lujo, celebrada en el Panóptico, bar del hotel boutique Quinta Esencia, conocido por sus instalaciones de alto nivel y vista privilegiada a la catedral de Puebla. En los videos difundidos en redes sociales se le observa bailando sobre una silla y sirviendo champán en una torre de copas, mientras portaba un atuendo estilo flapper de los años veinte.

Tras la polémica, Suárez del Real reconoció que la imagen proyectada no fue congruente con los valores del movimiento político al que pertenece. “Como servidora pública, soy plenamente consciente de que nuestras acciones —incluso en espacios privados— generan percepciones y tienen un impacto en la confianza ciudadana”, expresó en su posicionamiento.

🇲🇽 | La delegada de Bienestar en Puebla, Natalia Suárez, fue captada celebrando su cumpleaños al estilo "Gran Gatsby" con lujos, ostentación y excesos, porque ella sabe muy bien que la "austeridad" es solo un discurso para engañar chairos. pic.twitter.com/OKOnX7eewr — La Derecha Diario México (@DerechaDiarioMX) February 5, 2026

Asimismo, aceptó que la forma en que se difundió el festejo no reflejó los principios de responsabilidad y mesura. “Quiero comenzar reconociendo que la forma en que se mostró dicha celebración no fue congruente con los principios de austeridad, mesura y responsabilidad que rigen al movimiento de la Cuarta Transformación”, señaló.

La delegada explicó que el evento fue organizado por familiares y personas cercanas, y que no hubo uso de recursos públicos. “La celebración de mi cumpleaños fue un acto estrictamente privado, organizado por familiares y personas cercanas, en el que cada asistente cubrió sus propios gastos”, afirmó, aunque admitió que la percepción social es válida.

Suárez del Real aseguró asumir la situación con autocrítica y aprendizaje. “Entiendo que la congruencia debe reflejarse de manera constante, tanto en el ejercicio del cargo como en la conducta cotidiana”, subrayó.

Finalmente, reiteró su compromiso con el servicio público y con los valores del movimiento que representa: “Reafirmo mi disposición de seguir trabajando con responsabilidad, honestidad y apego a los valores de la Cuarta Transformación, siempre poniendo en el centro el bienestar de la gente”.

A la opinión pública: pic.twitter.com/PTmuO0sj2r — Natalia Suárez del Real (@NataliaS_Puebla) February 4, 2026

