Ejecutan a balazos a exdirigente municipal del PRI en Azoyú

La mañana del jueves 5 de febrero de 2026, Humberto Quezada Justo, exdirigente municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Azoyú, municipio de la Costa Chica de Guerrero, fue asesinado a balazos mientras se dirigía a su empleo.

Los hechos ocurrieron cerca de las 07:30 horas sobre la carretera Azoyú-Arcelia, en el tramo conocido como La Crucita, cuando Quezada Justo se trasladaba a bordo de una motocicleta rumbo a la escuela primaria Benito Juárez, ubicada en la comunidad de Zapotitlán de la Fuente, donde se desempeñaba como director.

De acuerdo con algunos reportes, sujetos armados interceptaron su paso y abrieron fuego contra él sin mediar palabra. Tras los disparos, los agresores huyeron del lugar. Testigos que circulaban por la zona alertaron a las autoridades, que al arribar confirmaron el fallecimiento de la víctima.

¿Quién fue Humberto Quezada Justo?

Quezada Justo era una figura conocida en la política local. Se desempeñó como presidente del Comité Municipal del PRI en Azoyú durante el periodo 2024-2025 y también era maestro, además de ocupar la dirección de la primaria de la comunidad mencionada.

Tras confirmar los hechos, el Comité Directivo Estatal del PRI en Guerrero, encabezado por el presidente estatal Alejandro Bravo Abarca, condenó el asesinato y expresó sus condolencias a familiares y amistades de Quezada Justo mediante un comunicado difundido en redes sociales, donde lamentó profundamente la pérdida del exdirigente y su aporte a la vida política y educativa de la región.

Familiares y allegados identificaron a la víctima como primo del actual alcalde de Azoyú, Luis Justo Bautista, cargo que ha ocupado en varias ocasiones. En abril de 2025, el padre del alcalde, Luis Justo Herrera, también fue asesinado a balazos en la región de la Costa Chica, en un hecho que generó amplia atención mediática y judicial.

