Encuentran predio con 30 toneladas de autopartes

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó el hallazgo de un predio en el municipio de Chimalhuacán donde fueron localizadas más de 30 toneladas de autopartes de distintas marcas, entre ellas cofres, facias, cajuelas y parrillas, presuntamente relacionadas con actividades ilícitas.

El aseguramiento se derivó de una investigación iniciada tras la denuncia del robo con violencia de un vehículo ocurrido el pasado 26 de enero en la misma colonia.

De acuerdo con la dependencia, las diligencias permitieron establecer que la unidad robada habría sido trasladada hacia un inmueble ubicado en dicha zona, lo que llevó a las autoridades a solicitar una orden de cateo.

El operativo fue ejecutado por elementos de la Fiscalía mexiquense con el apoyo de la Guardia Nacional. Durante la inspección del lugar, los agentes localizaron grandes cantidades de autopartes almacenadas, así como diversas cajas de plástico que contenían piezas eléctricas para vehículos.

Además, en el predio fue encontrada una caja seca con los números de identificación alterados, dentro de la cual se resguardaban más autopartes, lo que refuerza la línea de investigación relacionada con el desmantelamiento y posible comercialización ilegal de componentes automotrices.

Tras el hallazgo, el Ministerio Público ordenó el aseguramiento del inmueble, mientras continúan las indagatorias para determinar la procedencia de las piezas localizadas, así como para establecer la posible responsabilidad de personas relacionadas con la operación del lugar.

La Fiscalía mexiquense reiteró que mantiene operativos e investigaciones en coordinación con corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, con el objetivo de combatir este tipo de delitos y desarticular posibles células dedicadas al robo de vehículos y tráfico de autopartes.

Las investigaciones en torno al predio localizado en Chimalhuacán continúan abiertas para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

