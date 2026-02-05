¿Quién es Gerardo Cortés Caballero, ex alcalde de Cuautempan, Puebla, detenido en Tlaxcala?

Por la noche de este martes se registró la detención de Gerardo Cortés Caballero, alcalde con lcencia de Cuatempan, Puebla, luego de que este permaneciera en calidad de prófugo desde hace ocho meses.

Este 3 de febrero el expresidente municipal de Cuatempan, Gerardo Cortés “N” fue detenido por las autoridades del estado de Tlaxcala en un operativo en conjunto con las autoridades de Puebla.

El expresidente municipal fue trasladado a la Fiscalía General del Estado de Tlaxcala para que pueda ser puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Puebla, esto luego de que Cortés lograra escapar en mayo del 2025 durante un cateo en sus propiedades.

Previo a su huida, el exedil habría pedido una licencia por al menos 20 días por cuestiones de salud; sin embargo, durante ocho meses evadió la orden de aprehensión que giraron en su contra las autoridades ministeriales de Puebla.

Registro Nacional de Detenciones, Gerardo Cortés Caballero ı Foto: Redes Sociales

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Cortés fue detenido por la Policía Ministerial y de Investigación en el municipio de Tlacomulco, y fue puesto a disposición de un Juez local para realizar los trámites de entrega-recepción a la Fiscalía de Puebla.

Gerardo Cortés “N” es señalado por delitos como extorsión, peculado, enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada; y durante el cateo que se realizó dentro de al menos cuatro inmuebles que eran de su propiedad, se aseguraron armas de fuego, cartuchos, vehículos y droga.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el exalcalde cuenta con denuncias ciudadanas por presuntas actividades delictivas como extorsión a comerciantes, robo a transportistas y negocios, y venta y distribución de drogas.

Cosas aseguradas durante el cateo en las propiedades de Gerardo Cortés Caballero ı Foto: Redes Sociales

¿Quién es Gerardo Cortés Caballero?

Gerardo Cortés Caballeto es un hombre de más de 40 años de edad que fungió como alcalde municial de Cautempan, Puebla, esto luego de haber sido reelecto en 2024.

Cortés coordinó la campaña de su padre, gerardo Cortés Betancourt, quien fue presidente municipal de Cuatempan en dos ocasiones; de 2008 a 2011, y de nueva cuenta de 2018 a 2021.

De acuerdo con medios locales, previo a su vida política Gerardo Cortés “N” era proveedor de materiales de construcción para varios municipios ubicados en la Sierra Norte de Puebla, y posteriormente inauguró negocios de venta de muebles y materiales de construcción.

Detienen a Gerardo Cortés Caballero ı Foto: Redes Sociales

