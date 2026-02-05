Tras detención del alcalde, evalúan que el Ejercito asuma seguridad en Tequila

Tras la captura del presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, por su presunta participación en el delito de extorsión, el Gobierno Federal y el de la entidad analizan las rutas a seguir en la demarcación, entre las que se contempla que el Ejército asuma el control de manera temporal.

En entrevista a su salida de la Conmemoración del 109 Aniversario de la Constitución de 1917, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, aseguró que ambos niveles de gobierno buscan qué ruta seguir en cuanto a dos asuntos, donde el primero es darle “viabilidad política, constitucional y de gobernabilidad” a Tequila.

El segundo es el del mando en seguridad que guiará a partir de ahora, en donde se estudian tres opciones: que el gobierno estatal intervenga, debido a que otro de los detenidos fue el director de Seguridad Pública del municipio, Juan Manuel Pérez.

La segunda, expuso, es que la Secretaría de Seguridad o el Ejército asuma el control; la tercera opción es que quien asuma como alcalde o alcaldesa interina tome la decisión de quién quedará al frente.

En seguimiento a la Operación Enjambre, donde fueron detenidos tres presidentes municipales del Estado de México, y derivado de varias denuncias ciudadanas, en un operativo coordinado @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @SSPCMexico y CNI fue detenido en Jalisco, Diego “N”,… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 5, 2026

“Hay tres opciones que estamos ahora analizando en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública Federal (..) Son eh es una determinación muy importante que estaremos valorando con el gobierno federal, con la Secretaría de Gobernación, con la Secretaría de Seguridad Pública para tomar una decisión que le dé tranquilidad a la gente”, declaró.

Sin ahondar en detalles, confirmó que la operación tiene en la mira a más funcionarios.

El gobernador también extendió una “felicitación” al secretario Omar García Harfuch, y a la Presidenta Claudia Sheinbaum, por el operativo que llevó a la captura del edil en Jalisco.

Comentó que la aprehensión cobra relevancia, en el marco del mundial del que el país y su estado serán sede este año, ya que espera que con este hecho se podrá garantizar la seguridad y ampliar la oferta de eventos a realizar al recibir la justa deportiva.

“Ante el mundial, uno de los municipios más visitados va a ser Tequila, la gente que viene de otros países quiere visitar el lugar donde se produce la bebida más emblemática de México en el mundo y no podíamos tener actividades turísticas durante el mundial porque había una cerrazón de la propia administración municipal. Ahora con esto vamos a garantizar aún más la seguridad en el municipio, el poder llevar turismo actividades culturales”, declaró.

