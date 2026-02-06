Coordinación federal y estatal impulsa atención integral a la niñez en Hidalgo.

Invertir en la primera infancia es una de las decisiones más estratégicas que puede tomar un gobierno, coincidieron autoridades federales y estatales durante la inauguración de los nuevos Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) Colonias del Sur y Bomberos en Pachuca, Hidalgo, espacios que fortalecen el sistema de cuidados y colocan a la niñez en el centro de la política social.
La titular del Sistema Nacional DIF (SNDIF), María del Rocío García Pérez, acompañada por el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, y la presidenta del Patronato del Sistema DIF Hidalgo, Edda Vite Ramos, encabezaron la apertura de estos centros diseñados para brindar atención, cuidado y oportunidades de desarrollo integral a niñas y niños de la entidad.
Durante su intervención, García Pérez destacó que la coordinación entre el gobierno federal y el estatal da resultados concretos cuando se actúa con compromiso, planeación y visión de largo plazo. “Hoy no solo abrimos edificios, hoy abrimos oportunidades”, afirmó.
El CAIC Colonias del Sur, ubicado en la capital hidalguense, cuenta con áreas administrativas, aulas, espacios lúdicos, cocina, comedor, sanitarios y auditorio, diseñados para el aprendizaje, la convivencia y el cuidado integral.
Por su parte, el CAIC Bomberos dispone de aulas, áreas lúdicas, cocina, comedor y espacios para filtros escolares, fortaleciendo la prevención y el cuidado de la salud desde la primera infancia. Lo cual representó una inversión total superior a los 30 millones de pesos, ejercidos con responsabilidad y con un claro enfoque de impacto social.
En conjunto, ambos centros permitirán atender a más de 200 niñas y niños, generando un impacto directo en las familias hidalguenses y en el desarrollo social del estado. Además, se incorporan esquemas de alimentación nutritiva y saludable, alineados a la estrategia nacional para prevenir la obesidad infantil y promover hábitos de vida sanos desde edades tempranas.
La presidenta del Patronato del DIF Hidalgo, Edda Vite Ramos, subrayó que estos CAIC operan como escuelas de tiempo completo y representan un apoyo real para madres y padres de familia. “Permiten que las familias desarrollen sus actividades laborales con la tranquilidad de saber que sus hijas e hijos están bien cuidados y alimentados”, señaló.
Finalmente, el gobernador Julio Menchaca agradeció el respaldo del Gobierno de México y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al destacar que la suma de imaginación, compromiso y trabajo coordinado se traduce en infraestructura que fortalece el bienestar y la seguridad social en Hidalgo.
JVR