Salomón Jara constata actividades culturales y deportivas de la estrategia Oaxaca Segura

El gobernador Salomón Jara Cruz constató las actividades culturales y deportivas que se imparten en las agencias Dolores y San Martín Mexicapam de Cárdenas, como parte del programa Oaxaca Segura para reducir la incidencia delictiva, violencia familiar, delincuencia organizada, robos y asaltos.

“Queremos tener un Oaxaca seguro, caminar libremente por las calles; por eso lo estamos haciendo desde el gobierno estatal, con el municipio capitalino y sus agencias”, afirmó en la cancha deportiva de Dolores, donde se reunió con representantes de los comités de Vecinas y Vecinos por la Paz, con quienes acordó mantener la coordinación y cerrar filas contra la delincuencia.

Gobernador se reunió con representantes de los comités de Vecinas y Vecinos por la Paz. ı Foto: Cortesía

Jara Cruz anunció que mediante la Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión (Sebienti) en esta zona se implementará la iniciativa Senderos Seguros, que incluirá la iluminación en 14 calles de la avenida Independencia ; así como la instalación de cámaras y botones de pánico que estarán conectados al Centro de Control, Comando, Comunicación, Coordinación e Inteligencia (C5i) para alertar sobre alguna emergencia.

Durante este encuentro, se informó que con la implementación de la estrategia Colmenas por la Paz se previenen las violencias desde sus causas con clases de guitarra, marimba, pintura y danza impartidas a través de la Secretaría de las Culturas y Artes (Seculta); además, el Instituto del Deporte de Oaxaca brinda entrenamientos gratuitos de futbol y basquetbol.

Salomón Jara constató las actividades musicales en Oaxaca capital. ı Foto: Cortesía

En este marco, el mandatario apreció una clase de música que se imparte en este espacio recuperado. Previamente, también constató una clase de entrenamiento de futbol en la cancha de la colonia Azucena, en la agencia San Martín Mexicapam de Cárdenas.

