Alejandro Armenta asegura que solo faltaba voluntad para el rescate del Río Atoyac.

Con un avance en el saneamiento de 30 de los 109 kilómetros que abarca el Río Atoyac, en Puebla, en un hecho histórico, avanza el rescate del afluente a través del Plan Hídrico Nacional que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, señaló que es un sueño hecho realidad, en el que trabajan en coordinación los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. “Rescatar el Río Atoyac solo se podía hacer con voluntad contundente del gobierno federal. Hasta que llegó la presidenta Claudia Sheinbaum, una mujer ambientalista y comprometida con el cuidado del medio ambiente”.

Explicó que, en sintonía con el Plan Hídrico Nacional que impulsa la federación, el gobierno estatal, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), implementa trabajos mediante la puesta en marcha de plantas de tratamiento y biodigestores.

Por su parte el comisionado para la Restauración y Saneamiento del Río Atoyac, Alejandro Isauro Martinez, expresó que el gobernador Alejandro Armenta es un gran líder, comprometido con los recursos naturales. Explicó que por instrucciones de la presidenta fueron otorgados 208 millones de pesos para Puebla, de los 519 que se destinaron para el saneamiento del afluente.

Derivado de la supervisión de la cuenca se inició con la construcción de 23 kilómetros de colectores en San Matías Tlalancaleca y Santa Rita Tlahuapan con una inversión de 108 millones de pesos, en beneficio de más de 35 mil habitantes y la Planta de Tratamiento de Juárez Coronaco.

El funcionario federal explicó que, complementario a los trabajos federales, el Gobierno de Puebla construyó e instaló 490 biodigestores en los dos municipios, así como una Planta de Tratamiento o Humedal en la comunidad de Otlatla. Informó que para 2026 trabajan en los municipios de San Martín Texmelucan, Calpan, Domingo Arenas y San Salvador para instalar biodigestores.

Además, con una inversión aproximada de 400 millones de pesos impulsarán la construcción de Plantas de Tratamiento en Las Flores en el municipio de Huejotzingo, en Moyotzingo, San Lucas el Grande en el municipio de San Salvador el Verde y San Juan Cuauhtémoc.

La directora general de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEASPUE) y coordinadora estatal del Plan Hídrico en Puebla, Rebeca Bañuelos Guadarrama, detalló que son 164.7 millones de pesos de inversión estatal para la limpieza y recuperación del Río Atoyac, gracias a la construcción de 11.2 colectores y drenaje sanitario, 409 biodigestores y reforestación, entre otras acciones.

Apuntó que gracias a la coordinación con el Gobierno de México que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum y el compromiso del gobernador Alejandro Armenta, en un año hay una visible recuperación de la vitalidad del río y pronto será nuevamente patrimonio natural. Finalmente adelantó que en 2026 serán desarrollados proyectos estratégicos para las plantas de tratamiento de aguas residuales en San Martín Texmelucan, Calpan y Domingo Arenas, entre otros; además de colectores sanitarios, humedales y biodigestores.

Por su parte, la directora local de CONAGUA, Beatriz Torres, reconoció que todavía son pocas las empresas que tienen el compromiso de implementar una planta de tratamiento, pero se trabaja en la coordinación con municipios, empresas, el gobierno federal y el estatal para que las descargas en infraestructura municipal cumplan con los lineamientos establecidos.

Azaira Díaz, originaria de la localidad de Juárez Coronaco, en el municipio de San Matías Tlalancaleca, recordó que hace muchos años aún era posible ingresar al río y convivir en familia, lavarse las manos e incluso lavar ropa. Asimismo, reconoció el esfuerzo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y del gobernador Alejandro Armenta, al señalar que gracias a estas acciones las futuras generaciones podrán vivir lo que antes se disfrutaba. “Vamos a tener nuevamente agua limpia”, expresó.

