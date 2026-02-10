Asesinan en Jiutepec a exmando de seguridad del gobierno de Cuauhtémoc Blanco

Alfonso Moreno Tacuba, excoordinador operativo de la Comisión Estatal de Seguridad de Morelos durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, fue asesinado a balazos en Jiutepec.

El excoordinador operativo de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) de Morelos durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, Alfonso Moreno Tacuba, fue asesinado a balazos la noche del lunes 9 de febrero en el municipio de Jiutepec, en la zona metropolitana del estado.

De acuerdo con los primeros reportes, el exmando policial circulaba en un vehículo blanco sobre la avenida Tezontepec, a la entrada del fraccionamiento Las Fincas, cuando fue interceptado por sujetos armados que se desplazaban en un automóvil Nissan Tsuru.

Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de Morelos, en fotografía de archivo. ı Foto: Mexsport

Los agresores dispararon en repetidas ocasiones, lo que provocó que Moreno Tacuba perdiera el control de la unidad y se impactara contra un inmueble.

Paramédicos y equipos de emergencia acudieron al lugar y confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, debido a múltiples heridas producidas por impactos de arma de fuego.

Tras el ataque, los responsables lograron huir con rumbo desconocido y, hasta el momento, no se reportan personas detenidas.

Personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento del cuerpo, mientras que la Fiscalía General del Estado de Morelos inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el homicidio y determinar el móvil del ataque.

Autoridades estatales implementaron un operativo en la zona para tratar de dar con los responsables.

¿Quién era Alfonso Moreno Tacuba?

Alfonso Moreno Tacuba fue un mando policial de alto nivel dentro de la CES Morelos durante la administración de Cuauhtémoc Blanco (2018-2024).

En los registros oficiales se le identifica con el grado de subinspector y, en algunos documentos administrativos de 2019, como comisario jefe.

Alfonso Moreno Tacuba, en fotografía de archivo. ı Foto: Especial

Previo a su nombramiento como coordinador operativo, se desempeñó como director general de Unidades Especiales, área encargada de operativos tácticos y de inteligencia.

El 9 de agosto de 2022 fue designado titular de la Coordinación Operativa de Seguridad Pública, tras la salida de Jorge Arturo Rodríguez Pucheta, inicialmente como encargado de despacho.

🚨EXCOORDINADOR DE LA CES EJECUTADO: SU NOMBRE APARECIÓ EN NARCOMANTAS DURANTE EL SEXENIO DEL CUAU



Alfonso Moreno Tacuba, excoordinador operativo de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), fue ej3cutado este lunes en el fraccionamiento Las Fincas, en Jiutepec. Durante el… pic.twitter.com/djHrXoiWHv — México Ahora (@AhoraMex) February 10, 2026

Durante su gestión, trabajó bajo el mando del vicealmirante José Antonio Ortiz Guarneros, en una estructura que integró a mandos con experiencia previa en Veracruz.

En años anteriores, su nombre apareció mencionado en reportes periodísticos relacionados con estructuras de mando policial en Veracruz y señalamientos de desaparición forzada; sin embargo, no existe conocimiento público de sentencias o resoluciones judiciales firmes en su contra.

De manera extraoficial, se dio a conocer que el exmando policial había recibido amenazas previas, presuntamente a través de mantas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am