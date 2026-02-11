Gasta $1 millón gobierno de Layda en viaje a Fitur

LA SECRETARIA Adda Solís (3.ª de der. a izq.), ayer, en reunión con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, para evaluar resultados del trabajo conjunto.

La titular de la Secretaría de Turismo de Campeche, Adda Solís Peniche, reveló que el viaje a España con motivo de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, realizada en Madrid, tuvo un costo de un millón de pesos y solamente fue acompañada por dos funcionarios cuyos nombres no reveló.

Al ser abordada por medios locales, Solís Peniche dijo que el viaje a España “no fue un tour”, sino que se realizó para generar turismo en la entidad; sin embargo, no dio respuesta sobre los logros alcanzados o los resultados de dicho periplo.

“No es un tour; ojalá tuviera tiempo de vacacionar, pero ahorita la prioridad es promocionar el turismo; el número exacto no lo tengo ahorita, pero se gastó arriba de un millón de pesos, pero está en transparencia”, dijo.

TE RECOMENDAMOS: Se confirmó el primer fallecimiento por sarampión en Durango Muere niño por sarampión en Durango

EL DATO: A PESAR de su alto nivel de inseguridad, Campeche experimentó en el último año un crecimiento de 9.7% en turismo, impulsado por sus atractivos culturales y naturales.

La funcionaria agregó incluso que “tiene alrededor de 15 millones de pesos para invertir en promoción turística” y presumió el Plan de Promoción Turística de Campeche, el cual incluye “autobuses ADO brandeados”.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de Campeche, el gasto del viaje a España representa el 13 por ciento del total asignado para el 2026, por ejemplo, a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado, cuyo monto es de 7 millones 650 mil 353 pesos.

Además, el monto gastado significa cinco veces lo asignado a la propia Secretaría de Turismo para la promoción turística, de acuerdo con el anexo 27 del Presupuesto de Egresos para el año 2026, Erogaciones para la Protección de los Derechos Humanos.

NO ES un tour; ojalá tuviera tiempo de vacacionar, pero ahorita la prioridad es promocionar el turismo; el número exacto no lo tengo ahorita, pero se gastó arriba de un millón de pesos, pero está en transparencia ADDA SOLÍS Secretaria de Turismo de Campeche



En dicho apartado fueron designados apenas 21 mil 500 pesos para “Recorridos turísticos gratuitos en el Centro Histórico y sitios de interés turístico disponible para personas con discapacidad, con intérprete de lenguaje de señas mexicanas para personas con discapacidad auditiva”.

Como parte de los recursos para este apartado, también se destinaron 60 mil 332 pesos para “Talleres de autoemprendimiento, cursos de cocina tradicional, talleres y cursos de repostería y preparación de dulces típicos, curso y talleres de manualidades, taller de costura para elaboración de trajes campechanos”.

Otros 22 mil pesos fueron para la “Plática de sensibilización ‘El cuidado de la salud mental’. Plática de sensibilización para la construcción de infancias sanas. Plática: Mitos y realidades de las discapacidades. Plática de sensibilización, identificando los tipos de violencia en la familia, y Plática de sensibilización ‘El cuidado de la salud mental’”.

Para “Capacitaciones a prestadores de servicios turísticos para la atención de calidad a personas con o sin discapacidad”, se destinaron únicamente 20 mil 680 pesos, y para el “Curso educativo y cultural México, lindo y querido 2026, taller de baile folklórico infantil, curso de elaboración de alebrijes, curso de elaboración de piñatas”, se asignaron 72 mil 500 pesos.

Con este nuevo episodio, el Gobierno estatal de la morenista Layda Sansores suma otra polémica, ya que el pasado 8 de agosto la gobernadora se volvió el blanco de críticas por el viaje que realizó a Ámsterdam con motivo de su cumpleaños número 80, a solamente dos días de presentar su cuarto informe de labores ante el Congreso.

Tras las críticas, Sansores aseguró que pagó el viaje con recursos propios y que se trasladó en un vuelo comercial, y afirmó que “digan lo que digan los demás”, su viaje a Ámsterdam contó con la autorización del Congreso estatal.

Las críticas por el viaje parecieron no importarle a la mandataria, ya que días después publicó un video en sus redes sociales en el que aparece bailando junto con una de sus hijas, mientras la graba su hermana Laura Sansores.